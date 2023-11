Fim de semana terá temporais e ventos fortes no Sudeste e Centro-Oeste

Depois de uma forte onda de calor nos últimos dias, o próximo fim de semana terá ocorrência de chuva forte em áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no domingo (19), o volume de chuva em 24 horas pode passar de 100 milímetros (mm) em algumas áreas.

O calor forte, combinado com o aumento do teor de umidade e ventos fortes vai potencializar a ocorrência de temporais localizados, com rajadas de vento e queda de granizo em São Paulo, no Triângulo Mineiro e na faixa oeste e sul de Minas Gerais, além do Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

No sábado (18), com a aproximação de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste, pode haver temporais com rajadas de vento, podendo variar entre 80 km/h e 100 km/h, e queda de granizo no sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

No domingo (19), os temporais podem se espalhar pela área central do país por causa do aumento da umidade pelo continente, aliado a atmosfera fortemente quente, úmida e instável.

Entre domingo e próxima segunda-feira (20), a previsão indica a ocorrência de grandes volumes de chuva em São Paulo, especialmente no centro-norte do estado, capital e Região Metropolitana, na faixa litorânea e região do Vale do Paraíba, no sul de Minas Gerais, na região da Zona da Mata mineira e no Rio de Janeiro.

Fonte: EBC GERAL