Foragido, blogueiro Allan Santos estimula radicais e caçoa as autoridades brasileiras

O criminoso foragido da justiça brasileira, blogueiro bolsonarista Allan dos Santos incitou os atos criminosos em Brasília (DF) e encorajou golpistas a atentarem contra os Três Poderes na noite do domingo (8.jan.23), data do ataque golpista.

O blogueiro é considerado foragido desde 2021 da Justiça brasileira, que determinou o bloqueio de suas redes sociais no país. Apesar disso ele segue com perfis ativos como o @allandossantos01 referenciando a como seu ídolo, Jair Bolsonaro (PL), chama seus filhos.

Allan, no entanto, tem usado subterfúgios para burlar a determinação. Toda vez que o Instagram derruba seu perfil, o criminosos cria um novo para continuar praticando seus atos impunemente.

Em nova conta, o blogueiro bolsonarista caçoa autoridades judiciais e apoia atos terroristas contra a Corte de Justiça Brasileira. Ele já está na 29ª conta, onde tem compartilhado seus rompantes antidemocráticos — incluindo posts do Twitter, onde seu perfil está retido no Brasil, mas é visível para usuários que se encontram no exterior.

Ontem, em meio à invasão aos Três Poderes, fez uma série de publicações para estimular baderneiros. Também divulgou informações falsas, assim classificadas pela plataforma após análise de verificadores de fatos independentes. Ele fez os seguintes posts no Instagram:

Imagem de print da tela tirada na noite de 8 de janeiro de 2023, momentos após o ataque terrorista de bolsonaristas ao Congresso, STF e Palácio do Planalto. Foto: Reprodução

Suposto perfil de Allan do Santos faz publicações na rede social brasileira. Foto: Reprodução

Em outro post, sugeriu que o ímpeto golpista se disseminasse: "Lula decreta GLO, mas... E se os caminhoneiros aderirem ao povo que está em Brasília? E se os tenentes e coronéis não obedecerem aos generais? E se os policias não obedecerem aos comandantes? E se o poder sair das mãos dos criminosos? São perguntas que me faço nesse exato momento".

24h antes do ataque à Brasília, em 7 de janeiro de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública havia acionado a Interpol e o governo dos Estados Unidos para retomar o processo de extradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.