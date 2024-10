Gaeco apreende R$ 75 mil, lista de eleitores e derruba compra de votos

A Operação Vigília, deflagrada na manhã desta 6ª feira (4.out.24) pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e Promotoria Eleitoral, desarticulou um esquema de compra de votos em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências e 5 mandados de busca em veículos, resultando na apreensão de R$ 75 mil e uma lista de eleitores.

A operação foi desencadeada após uma decisão judicial expedida pelo Juiz Eleitoral de Sidrolândia, atendendo a um pedido do Ministério Público, que investiga crimes de compra de votos e outras práticas ilegais relacionadas às eleições de 2024. Até o momento, as investigações apontam que os envolvidos estavam organizando um esquema de compra de votos, além de coagir eleitores a apoiarem determinados candidatos.

Buscas

Durante as buscas, foram apreendidos diversos celulares, veículos e cerca de R$ 75 mil em espécie, além de listas com nomes de eleitores e valores atribuídos a cada um, que variavam entre R$ 150 e R$ 500. Uma das residências visitadas pelas equipes continha uma lista com aproximadamente 900 nomes, acompanhados dos respectivos valores. Também foram encontrados materiais de campanha, como santinhos eleitorais.

Conforme já noticiado, as buscas ocorreram em endereços ligados a políticos e servidores da cidade, como o ex-secretário municipal de Finanças, Waldemar Acosta e irmãos da prefeita e candidata a reeleição, Vanda Camilo (PP). A operação foi batizada de “Vigília” – uma referência ao termo italiano que significa “véspera” –, em alusão à prática do crime de compra de votos nos dias que antecedem as eleições, comprometendo a liberdade do eleitor e a integridade do processo democrático.