Operação Eleições mobiliza 2.700 policiais e reforça segurança em MS

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) dará início, às 6h da manhã do domingo, 6 de outubro, à Operação Eleições 2024. O objetivo é garantir a segurança e tranquilidade durante o processo eleitoral em Mato Grosso do Sul, mobilizando mais de 2.700 policiais, 286 viaturas e quatro aeronaves em ações de policiamento ostensivo, inteligência e resposta rápida.

Com 2.032.593 eleitores distribuídos em 79 municípios e 54 zonas eleitorais, o plano de ação elaborado pela Sejusp, em parceria com as demais forças de segurança, prevê o reforço do policiamento em locais estratégicos de votação, apuração e totalização de votos, conforme divulgado em coletiva de imprensa nesta 5ª feira (3.out.24), em Campo Grande.

As operações serão coordenadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Parque dos Poderes, em Campo Grande, reunindo equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Defesa Civil e outras instituições. “Através do CICC, será possível monitorar em tempo real toda a atividade policial e tomar decisões estratégicas para garantir a segurança da população”, informaram as autoridades.

Entre as principais ações da operação, destacam-se o reforço do policiamento preventivo e repressivo em vias públicas, locais de votação e estações de transporte, além do uso de inteligência de segurança pública para monitorar e prevenir crimes eleitorais.

A operação terá equipes especializadas para atender ocorrências de média e alta complexidade, com apoio aéreo para monitoramento e atendimento a emergências. Também está prevista a ampliação da capacidade de atendimento das delegacias de polícia e dos telefones de emergência.

“A operação terá foco na prevenção e repressão de crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e coação eleitoral. As forças de segurança estarão atentas a qualquer tipo de irregularidade e atuarão de forma enérgica”, afirmou o Secretário-Executivo da Sejusp, Coronel Wagner Ferreira da Silva.

Ainda durante a coletiva, Sejusp destacou a importância da participação da população para garantir a segurança do pleito, pedindo que denúncias sejam feitas pelo telefone 190 ou pelos canais de comunicação das forças de segurança.