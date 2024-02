Gordo da Tigre reafirma pré-candidatura para dar continuidade ao trabalho do prefeito André

O atual vice-prefeito de Caarapó, Leônidas Ignácio Moreno, o "Gordo da Tigre", como é conhecido, reafirmou na última semana que segue firme em sua disputa interna, dentro do grupo político do prefeito André Nezzi (PSDB), para ser o indicado a sucedê-lo.

Durante evento na cidade de Iguatemi, na presença de várias autoridades políticas em nível de estado e também federal, onde Caarapó foi contemplada com mais de R$ 2 milhões em recursos da Itaipu, o vice-prefeito disse que está feliz com o apoio que tem recebido diariamente de vários segmentos da sociedade. "Principalmente entre as entidades, no meio empresarial e da classe produtora do município", destacou.

Gordo disse também ter o apoio de grande parte dos vereadores. "Tenho conversado e recebido a sinalização positiva da grande maioria dos membros do nosso poder legislativo, isso é muito importante", destacou.

Apesar desses apoios, ele diz estar com os pés no chão e vai respeitar a decisão que o grupo tomar. "Estou preparado e à disposição, caso seja o escolhido. Pretendo dar continuidade ao ótimo trabalho feito até aqui pelo André, junto com nosso apoio e da Câmara, e pretendemos melhorar o que for possível", concluiu.

Sobre a disputa interna com o vereador Pipoca (PSDB), ele diz ser uma disputa leal e saudável. "Fazemos parte do mesmo time, do mesmo grupo. Seja qual for a decisão, seguiremos um apoiando o outro, isso já conversamos internamente na frente do prefeito André e dos demais colegas. Nosso projeto para Caarapó é coletivo, não individual", explicou.

De acordo com Leônidas, a decisão do nome escolhido para ser o pré-candidato do grupo deve ocorrer entre março e abril, após mais algumas pesquisas internas e também ouvindo lideranças políticas em nível municipal e de estado. "Sigo confiante, trabalhando e respeitando a todos", finalizou Gordo da Tigre.