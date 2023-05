Governo do Estado lança Plano Estadual de Qualificação Profissional

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, apresentou nesta terça-feira (2) o Plano Estadual de Qualificação Profissional. O presidente do CETER MS, Eduardo Pereira, participou como convidado, onde o governador Eduardo Riedel e o secretário Jaime Verruck, Vice Governador Barbosinha, Presidente da Funtrab MS, além dos Deputado Gerson Claro, Presidente da ALMS e Dep Federal Beto Pereira, e representantes patronais, de trabalhadores e os representantes do setor de transporte assinaram o Protocolo de Parcerias e encaminhamento do Projeto de Lei a ALMS.



O plano visa favorecer à população sul-mato-grossense com a probabilidade de obter emprego e participação em processos de geração de oportunidades de trabalho e renda, inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação e diminuição da vulnerabilidade das populações. Durante o evento, foi lançado o programa "Voucher Transportador" que oferecerá 1.000 vagas de curso para habilitação de motoristas profissionais nas regiões de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e São Gabriel. O decreto de instituição do Plano Estadual de Qualificação Profissional foi assinado pelo governador, além do termo de cooperação entre a Semadesc, Funtrab, SEAD e SED.