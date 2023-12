Governo investe R$ 125 milhões em Três Lagoas

Gestão inclusiva e próspera, que pensa nas pessoas. Com este lema o governador Eduardo Riedel entregou R$ 125 milhões de investimento em Três Lagoas nesta quarta-feira (13). Neste pacote está a pavimentação de 37,1 km da MS-320 e a restauração de cinco bairros da cidade.

O objetivo é melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o desenvolvimento da região, dando melhores condições de logística, tráfego e segurança para quem segue por este caminho. Gestão municipalista, que trabalha junto com as prefeituras.

"Uma alegria voltar para Três Lagoas e entregar obras importantes, como a MS-320 que entregamos esta primeira etapa e vamos dar sequência. Além de inaugurar e visitar obras de infraestrutura urbana, em parceria com a prefeitura, pois trabalhamos para as pessoas", afirmou o governador.

Riedel garantiu que os investimentos vão continuar na cidade e que grandes projetos seguem em andamento. "Três Lagoas continua crescendo e evoluindo e vamos fazer parte destas melhorias. Os investimentos em rodovias e nas cidades da Costa Leste, mas que chegam a diferentes setores, como saúde, segurança e educação, além da infraestrutura", completou.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, agradeceu pela parceria do Estado. "O Governo está levando progresso para nossa região, em obras nas rodovias e bairros da cidades, que estão minimizando problemas de enchentes e alagamentos. Além das obras entregues, mostramos ao governador as que estão em andamento, muitas graças a está parceria com o governador".

Infraestrutura e logística

A pavimentação de 31,7 km MS-320, de Três Lagoas até o trevo Vera Cruz, era um pedido antigo da população e setor produtivo da região. O foco é melhorar a infraestrutura e logística local, trazendo benefícios a todos que percorrem esta rodovia.

A obra começou em 2022 e foi entregue pelo governador Eduardo Riedel em grande solenidade na cidade. São R$ 106,5 milhões de investimento. O projeto também contou com a construção de uma ponte de concreto de 44 metros sobre o córrego Ribeirão Campo Triste.

Nos trechos mais íngremes foram instaladas terceiras faixas, para dar mais segurança aos motoristas. Na parte da estrada que fica próxima à vegetação também foi colocada passagem de fauna para proteger a travessia de animais silvestres, que faz parte do 'Programa Estrada Viva'.

Melhores condições

Durante a agenda em Três Lagoas, o governador entregou a obra de restauração do pavimento, rede e ligações domiciliares de esgoto nos bairros Bela Vista, Santa Luzia, Santos Dumont, São Carlos e Nossa Senhora Aparecida.

Com melhores condições nas ruas e saneamento básico para população, o Estado leva dignidade e qualidade de vida aos moradores destes cinco bairros da cidade, em um investimento de R$ 18,9 milhões. Mobilidade urbana que faz a diferença na vida das pessoas.

A comitiva do Estado que contou com a presença dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil) também vistoriou obras urbanas que estão em andamento. Entre elas a pavimentação da Avenida Custódio Andrews, a construção do Shopping Popular e o asfalto da Avenida Jary Mercante. Todas elas têm aporte financeiro do governo estadual.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

Fonte: Governo MS