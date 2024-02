Hoje é Dia: semana carnavalesca tem ainda rádio e mulheres na ciência

Nesta semana, o Brasil está em clima de folia. As festividades, que começaram no final de semana, vão se estender para os dias 12 e 13 (que são pontos facultativos no Brasil) e termina - pelo menos no calendário - na quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro (ponto facultativo até 14h). É nesse dia que, em 2024, tem início a chamada Quaresma, explicada nesta matéria da Radioagência Nacional.

Além dos dias da festa popular, a semana também tem duas datas de celebração. Neste domingo (11) é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, uma data estabelecida pela Assembleia das Nações Unidas em 2015. A efeméride, que tem como objetivo promover o acesso integral e igualitário das mulheres e meninas na área científica, já foi tema de conteúdos de veículos da EBC. No ano passado, o Rádio Sociedade (da Rádio MEC) fez uma edição especial sobre a data:

Também no ano passado, a Radioagência Nacional fez um conteúdo sobre o assunto:

Já 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. A celebração, que existe desde 2011, serve para destacar a importância do veículo, e já foi tema de matérias de veículos da EBC algumas vezes. No ano passado, a Agência Brasil e a Radioagência Nacional fizeram conteúdos sobre a data.

A história e a contribuição do rádio para a cultura, o jornalismo, a promoção da cidadania, entre outros aspectos, foram amplamente tratadas pela EBC em outra efeméride: em 2022, a primeira transmissão oficial desse meio de comunicação no Brasil fez 100 anos. Todas as reportagens especiais da Agência Brasil estão reunidas em um link,

Cinco anos sem Boechat e Bibi Ferreira

A semana também tem a triste memória de duas perdas em sequência. Neste domingo, 11 de fevereiro, a morte do jornalista argentino radicado no Brasil Ricardo Boechat completa cinco anos. O legado dele na história (principalmente mais recente) do rádio no Brasil foi mostrado neste conteúdo da Radioagência Nacional.

Dois dias depois, em 13 de fevereiro, a morte da atriz, diretora da teatro e cantora fluminense Abigail Izquierdo Ferreira, a Bibi Ferreira, também completa cinco anos. Recordada por sua carreira e contribuição para o cenário cultural brasileiro, teve sua trajetória contada na Agência Brasil em 2019.

Na TV Brasil, apareceu em diversas ocasiões, em entrevistas ou especiais sobre sua obra e vida. Em 2018, o programa Recordar é TV resgatou uma conversa que Bibi teve na década de 1980 com o programa "Eu sou show", exibido pela TV Educativa do Rio (hoje TV Brasil), época em que ela fazia sucesso no musical "Piaf" interpretando a cantora francesa. No episódio, ainda tem gente como Léa Garcia e Rogéria falando sobre Bibi Ferreira.

Para fechar a semana, no dia 15, o nascimento do físico, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei completa 460 anos. Conhecido como o pai da ciência moderna, Galilei já foi tema de matérias do História Hoje, da Radioagência Nacional, e do programa Fique Ligado (da TV Brasil) em 2019.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

11 a 17 de fevereiro de 2024 11 Morte do jornalista argentino radicado no Brasil Ricardo Boechat (5 anos) Nascimento do cantor, compositor e letrista fluminense Alfredo Albuquerque (140 anos) Nascimento do multiinstrumentista paulista José do Patrocínio Oliveira, o Zé Carioca (120 anos) Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência - data aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, por meio da Resolução A/RES/70/212, para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência 12 Morte do cineasta francês Jean Renoir (45 anos) Morte do escritor argentino Julio Cortázar (40 anos) Nascimento do compositor e instrumentista paulista Américo Jacomino, o Canhoto (135 anos) - recebeu o apelido de Canhoto em virtude de executar o dedilhado no instrumento com a mão esquerda, sem inversão do encordoamento. Ele foi um dos responsáveis pelo "enobrecimento" deste instrumento musical no Brasil Nascimento do maestro, arranjador, compositor e instrumentista paulista Odmar Amaral Gurgel, o Gaó (115 anos) - entre 1932 e 1936, atuou nas Rádios Cruzeiro do Sul e Cosmos, em São Paulo, veio depois para o Rio de Janeiro e atuou nas Rádios Nacional e Ipanema Morte do compositor alemão Hans von Bülow (130 anos) - virtuoso no piano, foi um dos mais famosos maestros do século XIX Morte do filósofo prussiano Immanuel Kant (220 anos) 1º Festival Internacional de Cinema do Brasil, ocorrido na cidade de São Paulo (70 anos) Estreia, na Rádio Nacional da Amazônia, e posteriormente na Rádio Nacional de Brasília o programa infantil Encontro com Tia Heleninha (45 anos) - pioneiro do gênero, foi sucesso de público na região Amazônica 13 Morte da cantora fluminense Abigail Izquierdo Ferreira, a Bibi Ferreira (5 anos) Morte do magistrado e político baiano João Maurício Wanderley, o Barão de Cotegipe (135 anos) - ocupou diversos cargos públicos e foi único senador do Império a votar contra a promulgação da Lei Áurea Dia Mundial do Rádio - é uma comemoração internacional, que foi proclamada em 3 de novembro de 2011 na 26ª sessão da UNESCO e que tem o aval da Assembleia Geral da ONU 14 Morte do político maranhense João Inácio da Cunha (190 anos) - foi o primeiro e único Visconde de Alcântara. Formado em Direito em Coimbra, foi também ministro do Supremo Tribunal de Justiça, ministro da Justiça, conselheiro de Estado e senador do Império do Brasil Nascimento do cineasta inglês Alan Parker (80 anos) - realizou, entre outros filmes, os musicais Pink Floyd - The Wall e Evita Nascimento do cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi (80 anos) - conhecido como o "Rei do Brega" Nascimento da esportista e jogadora de vôlei de praia fluminense Adriana Behar (55 anos) - formou juntamente com Shelda uma das dupla de vôlei de praia femininas mais vitoriosas do Brasil, com mais de mil vitórias e 114 títulos conquistados, inclusive duas medalhas olímpicas de prata 15 Nascimento do físico, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei (460 anos) Nascimento do matemático maranhense Joaquim Gomes de Souza (195 anos) - "Souzinha", como era popularmente conhecido, foi um dos pioneiros no estudo da matemática no Brasil. Nas palavras do Professor J. Leite Lopes, trata-se do "primeiro vulto matemático do Brasil e talvez o maior até hoje". Seu primeiro contato com as ciências aconteceu na faculdade de Medicina, onde ingressou aos 15 anos 16 Nascimento do ex-futebolista e político baiano José Roberto Gama de Oliveira, mais conhecido como Bebeto (60 anos) - junto com Romário, foi um dos responsáveis pelo tetracampeonato da Seleção Brasileira em 1994 Nascimento do ator mexicano naturalizado brasileiro Chico Díaz (65 anos) Nascimento do motociclista italiano Valentino Rossi (45 anos) Nascimento da atriz maranhense Soraya Alhadef (65 anos) - personagem de grande atuação na história do Laborarte, tendo se dedicado especialmente ao canto. Participa de diversos festivais, shows e espetáculos musicais e grupos de cultura popular Dia do Repórter 17 Falece em São Luís/MA o coronel português Joaquim Silvério dos Reis (205 anos) - um dos delatores da Inconfidência Mineira Estreia da Ópera Madame Butterfly, de Puccini, no Teatro Scala de Milão (120 anos)

