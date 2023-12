Inovação tecnológica é uma das marcas, em 2023, da CGE-MS

Fornecer suporte e assessoria em Tecnologia da Informação para toda a CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul). Este é o propósito da Asti (Assessoria em Tecnologia da Informação). Dessa forma, entre as diversas ações realizadas em 2023, as que mais se destacaram em parceria com outros setores e/ou instituições foram:

ampliação da utilização do robô Arauto na própria instituição e nas Unidades Setoriais e Seccionais com a implantação de novas trilhas de auditoria. Trabalho desenvolvido com o CIE (Centro de Informações Estratégicas) e a AGC (Assessoria de Governança e Comunicação);

apoio técnico no desenvolvimento do projeto do novo Portal da Transparência do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul;

desenvolvimento de painéis de BI com informações gerenciais obtidas a partir do sistema Fala.BR e Jucems Digital.

Sobre o robô Arauto, é um software de automatização de processos desenvolvido com foco gerencial e de auditoria, tendo a finalidade de apoiar a gestão, agilizar as tarefas e aumentar a produtividade dos auditores trazendo agilidade, confiabilidade, transparência e segurança nos serviços prestados pela instituição.

Já em relação ao Portal da Transparência, todo o trabalho está alinhado com as equipes tanto da Ouvidoria-Geral do Estado, da CGE-MS, quanto das secretarias que estão empenhadas em entregar a ferramenta mais moderna e dinâmica à população.

A respeito dos paineis de BI, os avanços no ano de 2023 foram desafiadores e satisfatórios. "Nós desenvolvemos junto com os auditores das Unidades Setoriais das Secretarias de Saúde e de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, além da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos cenários necessários que puderam contribuir diretamente com as tomadas de decisões dos gestores das respectivas pastas. O que proporcionou uma evolução ímpar para nossos próximos projetos", declara o chefe da Asti, Leandro Silveira dos Santos.

A equipe da Asti trabalha com a finalidade de disseminar a cultura "data driven" - orientada por dados na CGE-MS, enfatizando a tomada de decisão baseada em evidências, dados concretos e análises detalhadas, como também a promoção do aprendizado e inovação contínua, incentivando o desenvolvimento de habilidades em análise de dados.

O gestor do setor afirma que: "por ser uma "área meio" busca constantemente melhorias significativas, sempre em parceria com outros setores e instituições, na transparência e no acesso à informação, objetivando o empoderamento dos cidadãos; permitindo-lhes um acompanhamento mais efetivo das ações e do uso dos recursos públicos, contribuindo para uma sociedade mais informada e engajada", revela.

Para 2024, das propostas listadas a serem cumpridas, as que terão atenção diferenciada são aquelas que utilizarão a IA (Inteligência Artificial). Uma delas trata de inovação em transparência e atendimento ao cidadão diretamente relacionado ao Sistema Fala.Br para Análise de Solicitações e Respostas e, a segunda, refere-se à implementação no Portal da Transparência de um bot de busca baseado para facilitar a maneira dos usuários acessarem e encontrarem informações.

"Com esses projetos visamos aprimorar, significativamente, a transparência das ações governamentais e a eficiência no atendimento ao cidadão", afirma Leandro dos Santos.

O gestor finaliza ressaltando a eficiência da equipe da Asti. "Somos um grupo pequeno, com muitos desafios, mas conseguimos entregar sistemas e vários produtos da área de tecnologia da informação atendendo as demandas. As capacitações, conhecimentos e ferramentas que a gestão da CGE investe na área são importantes para conseguirmos ter alcançado todos os resultados que nos propomos em 2023", frisa.

