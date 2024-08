Líder comunitária, Pekena insufla invasão de área pública

Na noite da última 4ª.feira (7.ago.24), a Prefeitura de Campo Grande realizou a desocupação de famílias da região da Homex, próxima ao Jardim Centro Oeste, na Capital sul-mato-grossense. Na ocasião, os barracos de madeira foram quebrados.

Policiais e representantes da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EHMA), teriam chego ao local junto da líder comunitária Alexsandra de Lima Coelho, conhecida como Pekena. O estranhamento, no entanto, começou com o horário em que a ação foi realizada, às 21h, quando deveriam ocorrer durante o dia, quando determinado pela justiça.

Em entrevista ao Correio do Estado, Pekena afirmou que os agentes municipais foram agressivos com as famílias. "Eles derrubaram tudo, não deixaram as famílias retirarem nada, foram 'bastante' agressivos com as famílias. Também que se não saíssemos, iam dar tiro de borracha", comentou.

A Emha, no entanto, afirma que a Homex está passando por um processo de regularização fundiária e que todas as famílias já estão cadastradas no sistema da agência municipal, com os contratos em processo de entrega.

REVELAÇÕES

A história ganhou um novo capítulo na manhã de 6ª.feira (9.ago.24), quando áudios compartilhados no WhatsApp divulgam a suposta estratégia do candidato Beto Pereira junto de Pekena.

Na troca de mensagens divulgada pelo jornal Correio do Estado, Pekena já sabia da desocupação antes mesmo de a prefeitura executá-la. Conforme as mensagens divulgadas, a líder comunitária teria propositalmente orientado a comunidade a erguer barracos em área imprópria, para então chamar a prefeitura ao local. Veja:

Reprodução

Conforme mensagens de áudio, Pekena teria também orientado as famílias na construção do maior número de barracos devido ao período eleitoral. "máximo de 'barraco', estamos em época política, pessoal. [...] E não se esqueça, pessoal, a hora que cês for começar a 'meter marcha' lá, quem tiver com celular já deixa no gatilho pra gravar. Tem que ser ligeiro, mais ligeiro que eles", disse a moradora. Ouça:

Ainda conforme denúncia, uma foto sugere que Pekena teria tido contato prévio com o deputado federal Beto Pereira, candidato à prefeitura de Campo Grande (MS).

Em nota, a assessoria do político informou que "não existe e nunca existiu qualquer tipo de envolvimento do deputado federal Beto Pereira (PSDB) em invasões de áreas públicas em Campo Grande. O Deputado também jamais incentivou esse tipo de prática em toda a sua trajetória na vida pública, embora reconheça a necessidade de solucionar de forma legal e humanitária a crise habitacional em Campo Grande.

