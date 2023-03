Lula mantÃ©m amplo apoios e aprovaÃ§Ãµes, diz Vander Ã  CNN

Durante participação nesta segunda-feira (27) no quadro “Painel CNN”, transmitido ao vivo pelo canal de TV por assinatura CNN Brasil, o deputado federal Vander Loubet discordou da ideia de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja perdendo apoio de formadores de opinião.

O tema do quadro foi movido pela recente declaração do escritor Paulo Coelho, que se disse arrependido por ter apoiado a eleição de Lula em 2022.

Para Vander, com cerca de 90 dias, ainda é muito cedo para se julgar os resultados de um governo que foi eleito em 1º de janeiro deste ano para governar até 31 de dezembro de 2026.

“Indiscutivelmente, retomamos políticas públicas e programas de governo importantes, além de restabelecer o diálogo com setores não só ligados a gente [governo] mas também com políticos e segmentos da sociedade que não estiveram com a gente na campanha eleitoral”, pontuou o parlamentar sul-mato-grossense.

De acordo com o deputado, embora o governo tenha tomado posse e iniciado seu trabalho em 1º de janeiro, o Congresso Nacional só empossou seus membros e iniciou sua legislatura em 1º de fevereiro. Foi só a partir de então que efetivamente a relação entre Executivo e Legislativo se iniciou, o que é necessário para se implementar várias ações que dependem de aprovação na Casa de Leis.

“Eleição da Mesa [Diretora] da Câmara e do Senado, criação das comissões… ou seja, o governo começa a andar a partir de agora”, destacou Vander.

O deputado pantaneiro ponderou que respeita a opinião de quem acredita que Lula estaria perdendo apoio, porém, discorda dessa avaliação e citou a pesquisa Ipec divulgada no dia 19 deste mês, que apontou bons números neste início de terceiro mandato do presidente petista.

“Nessa pesquisa, 41% avaliaram o governo Lula como bom ou ótimo. Apenas 24% avaliaram como ruim ou péssimo. Considerando os 30% que deram nota regular, temos 61% de aprovação”, concluiu Vander.

Assista ao programa abaixo:

Texto: Éder F. Yanaguita