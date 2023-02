Maior bancada, PSD escolhe Junior Coringa como novo líder na Câmara

O vereador Junior Coringa (PSD) foi escolhido nesta 5ª.feira (02), durante a sessão inaugural da 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande, para a liderança da bancada do PSD, que detém 8 dos 29 parlamentares, sendo assim a mais numerosa.

“Vou exercer esta liderança com imparcialidade, com técnica sem jamais esquecer o lado político”, destacou o vereador. “É uma responsabilidade muito grande ser o líder da maior bancada da Câmara e irei trabalhar para ter uma atuação coesa, em um momento em que nosso partido precisa de união, iniciando aqui, na Câmara Municipal”, completou.

O vereador ainda agradeceu aos colegas de legenda pela indicação unânime para assumir a liderança. O PSD é composto pelos vereadores Beto Avelar, Delei Pinheiro, Otávio Trad, Tiago Vargas, Profº Riverton, Silvio Pitu e Valdir Gomes.

Junior Coringa assumiu pela primeira vez o cargo como vereador ainda em 2013, tendo sido vitorioso nas eleições municipais de 2012, além disso já foi vice-presidente do PSD MS, um dos membros fundadores do partido, atualmente preside o seguimento afro do partido, foi o primeiro subsecretário de defesa dos direitos humanos em Campo Grande, está no segundo mandato de vereador, e nas últimas eleições foi um dos candidatos a deputado federal mais bem votados da capital.

LIDERANÇA

O líder da bancada de um partido pode encaminhar a votação de qualquer proposição para orientar sua bancada. Também tem direito ao uso da palavra durante o expediente da sessão ordinária para fazer comunicação urgente ou responder a críticas dirigidas contra a política que defende.