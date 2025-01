Michelle e Eduardo Bolsonaro são barrados de entrar na posse de Trump

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, conhecida como "Micheque" devido a um esquema suspeito envolvendo cheques durante o governo de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, apelidado de "Bananinha" ou "01", foram impedidos de entrar no Capitólio para acompanhar a posse do presidente eleito Donald Trump, nesta segunda-feira (20.jan.25).

Diante disso, madrasta e enteado tiveram que assistir à cerimônia da Heritage Foundation, uma think tank de extrema-direita.

Segundo apurado, Michelle chegou a se arrumar para o evento por volta de 12h (horário de Brasília), mas não tinha certeza de que acompanharia o evento no Capitólio. Trump tomou posse cerca de duas horas depois.

INELEGÍVEL NÃO PODE IR

Jair Bolsonaro não foi à posse do presidente, do qual é fã, devido ao fato de seu passaporte estar apreendido pela Polícia Federal (PF). Isso ocorre porque o ex-presidente inelegível está sendo investigado no âmbito de processos que apuram quem são os chefes da tentativa de golpe de Estado que resultou no ataque de 8 de janeiro de 2023, gerando invasão e depredação dos prédios do Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Câmara dos Deputados, ferindo a autoridade democrática do Brasil.

Mais cedo, Bolsonaro deu entrevistas em que afirmou que Eduardo o representa, e não Michelle.