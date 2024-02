MS recebe R$ 22 milhões em máquinas de contrapartida com Itaipu Binacional

O vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) representou o Governo de Mato Grosso do Sul no ato de distribuição de máquinas e equipamentos para os 35 municípios do MS, somando mais de R$ 22 milhões, realizado na sexta-feira (16), em Iguatemi. Esse pacote de investimentos faz parte do programa "Itaipu Mais que Energia", lançado em agosto do ano passado pela hidrelétrica binacional.

Ao traduzir o 'sentimento de gratidão' do Estado, o vice falou em nome do governador Eduardo Riedel da disposição de MS em continuar participando dos projetos integrados desenvolvidos pela Itaipu Binacional como contrapartida à disposição dos municípios do Estado que geram a energia "para ajudar a nossa Itaipu a ser essa gigante da economia mundial".

O Governo de Mato Grosso do Sul apoia as ações compartilhadas desenvolvidas pelos prefeitos do CONISUL (o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul), representados no ato pelo presidente Francisco Piroli, prefeito de Sete Quedas e colegas dele dos municípios membros, além do presidente da Assomasul (a Associação dos Municípios do Estado), Valdir Junior. Quase R$ 80 milhões em investimentos são aplicados no programa

"O governador Eduardo Riedel me incumbiu de traduzir esse sentimento de gratidão da população dos 35 municípios de Mato Grosso do Sul beneficiados com o Programa. Esses quase R$ 80 milhões representam matas ciliares preservadas, novas nascentes, curvas de nível, mais preservação e saneamento sustentável", reconheceu o vice-governador, ao agradecer o diretor brasileiro da Itaipu, Enio Verri, pela contrapartida.

Clóvis de Oliveira, da Vice-governadoria

Fotos: Divulgação Vice-governadoria

Fonte: Governo MS