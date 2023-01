Na posse, petista veste azul e tucano veste vermelho

Lula (PT) usou gravata azul e Geraldo Alckmin (PSB) usou gravata vermelha na tarde deste domingo (1.jan.23), durante o desfile da posse presidencial no Brasil.

A decisão das cores para as peças de roupa foi observada por analistas políticos um símbolo de união. O petista usou a peça na cor azul, associada ao PSDB, partido do qual Alckmin participou por décadas e em que construiu sua vida política. Por outro lado, o tucano usa uma da cor vermelha, tom histórico do Partido dos Trabalhadores.

As esposas de ambos os políticos desfilaram charme e força. Lu Alckmin, apostou em um vestido estilo “cape dress” na cor branca.

A primeira-dama, Janja, fez uma escolha de valorização da moda nacional e apareceu de forma rara, sem os óculos que costuma usar. O figurino, um terno bordado no tom bege pastel com os cabelos presos, é assinado por Helô Rocha, a mesma que fez o vestido do casamento da socióloga, em conjunto com bordadeiras do nordeste, em maio passado. Janja já deixou claro em entrevistas que seria uma primeira dama ativa, em trabalho e opinião, o terno reafirma tal postura.

Janja e Lu desfilaran no Rolls Royce presidencial, de Lula e Alckimin.