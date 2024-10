Nelsinho Trad é condenado a pagar R$ 117,5 mil após calote em agência

O senador Nelsinho Trad (PSD) foi condenado a pagar R$ 117.500 por serviços contratados de uma empresa de marketing digital durante sua campanha ao governo de Mato Grosso do Sul em 2014. Já Simone Tebet (MDB), também ré na ação, foi absolvida por falta de provas de que tenha contratado ou se beneficiado dos serviços em seu pleito ao Senado.

A decisão foi proferida pela 5ª Vara Cível de Campo Grande, sob responsabilidade do juiz Wilson Leite Corrêa, e divulgada no Diário Oficial do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), disponível para consulta pública. O magistrado reconheceu que a agência prestou serviços à campanha de Trad, mas ele não realizou o pagamento integral devido.

Segundo consta nos autos, a empresa executou atividades de mídia digital para a campanha, com produção de vídeos e conteúdo publicitário. Nelsinho Trad argumentou que não formalizou contrato pessoalmente, mas as provas apresentadas indicaram tratativas diretas entre ele e a agência.

A sentença aplicou a confissão ficta, uma vez que Trad forneceu respostas evasivas durante o julgamento, confirmando a responsabilidade pelos serviços prestados. Neste contexto, foi determinado que ele arque com o pagamento com juros de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

A condenação também inclui pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios para a parte autora da ação.