Neno Razuk se solidariza com família de menino autista agredido em Ponta Porã

O caso de agressão contra uma criança autista de 9 anos, na quadra de esportes do Residencial Kamel Saad, em Ponta Porã, foi levado à tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) pelo deputado Neno Razuk (PL), na sessão ordinária desta terça-feira (20). O parlamentar lamentou o fato e pediu ações do Governo do Estado para acabar com o preconceito contra pessoas com deficiência.

"Assistimos pelas redes sociais o menino sendo espancado pelos colegas, ao som de funk. A agressão ocorreu em razão do comportamento da criança com autismo. Seus colegas não tinham conhecimento sobre as características da pessoa com TEA [Transtorno do Espectro Autista]. Por isso, é importante levar conhecimento às escolas para por fim a casos como este", disse Neno.

Para o parlamentar, o Poder Público, as escolas e os familiares devem atuar juntos para levar informação e acabar com o capacitismo. "Apesar de fazer várias leis na Assembleia e realizar várias atividades voltadas ao direito das pessoas com deficiência, vejo que estamos bem distantes do ideal. O que aconteceu em Ponta Porã expõe a violência que as crianças autistas passam. Todos precisam agir, não podemos ser tolerantes com o preconceito", destacou Neno.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS