Nos 100 dias de Riedel, mais de 200 servidores da Segurança serão convocados

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), disse que convocorá 200 servidores da Segurança Pública ainda neste 1º semestre de 2023. O anúncio ocorreu na manhã da 6ª.feira (24.fev.23), durante solenidade de posse na Academia de Polícia Civil Júlio César da Fonte Nogueira (Acadepol).

De acordo com o governador, os 69 Escrivães de Polícia Judiciária, 47 Peritos Papiloscopistas, 53 Peritos Criminais e 34 Agentes de Polícia Científica serão convocados em comemoração aos 100 dias de gestão.

“A segurança de um Estado é feita com pessoal qualificado e com equipamentos para a modernização e atuação efetiva da polícia, garantindo assim o serviço eficaz à população. Com grande alegria anuncio, que ao celebrar os 100 dias de nosso governo, em breve, iremos convocar os aprovados no concurso da Polícia Civil que ainda aguardam nomeação para completar o efetivo e aproveito a oportunidade para parabenizar a atuação da secretária Ana Carolina Nardes, que à frente da Secretaria de Estado de Administração não mede esforços para equipar e modernizar a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul”, declarou Riedel.

"A atuação comprometida da Secretaria de Estado de Administração é determinante para uma gestão alinhada e com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A segurança é parte essencial do desenvolvimento de um Estado e prezando pelo bem-estar do sul-mato-grossense. O Governo do Estado investe no segmento e a SAD, comprometida com a premissa de uma gestão moderna e eficiente, se empenha e investe em ações voltadas ao desenvolvimento do servidor e do cidadão, impactando diretamente em uma sociedade mais segura”, avalia a secretária Ana Carolina Nardes.

O CONCURSO

Publicado na edição do Diário Oficial do Estado de 26 de outubro de 2021, o certame foi assinado pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O anúncio da convocação dos novos membros do efetivo da Policia Civil de Mato Grosso do Sul ocorreu durante a solenidade de posse do delegado-geral, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, como presidente do Conselho Superior da Polícia Civil (CSPC), realizada na manhã desta sexta e que contou com a presença do governador, da titular da SAD, secretária Ana Carolina Nardes, assim como de demais autoridades militares, civis e do Executivo e Legislativo Estadual.

