"Nosso compromisso é com o PSDB e não com o PL", afirma Carlão

O presidente do diretório do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Campo Grande (MS), Carlos Augusto Borges, o Carlão, disse que o fato de Jair Bolsonaro (PL) ter declarado apoio à pré-candidatura a prefeito de Beto Pereira (PSDB) não afeta a aliança entre os tucanos e o partido de centro-esquerda.

“Aqui em Campo Grande é diretório. Nosso compromisso é com o PSDB e não com o PL”, disse Carlão de maneira enfática na noite desta quarta-feira (3 de julho de 2024) ao ser procurado pelo repórter do MS Notícias.

Questionado se ele havia sido chamado a Brasília (DF) pelo diretório nacional da legenda do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, para discutir o afastamento do PSB e PSDB nos palanques da Capital, Carlão rebateu: “Não é verdade. Eu iria semana passada [a Brasília], mas não deu. Vou a Brasília tentar conseguir estrutura para os nossos pré-candidatos”, garantiu.

Apesar do que sustenta Carlão, cabe observar que o Diretório Nacional tem franca influência nas decisões tomadas em cada um dos palanques municipais do país, portanto, a decisão de apoio da legenda de Alckmin aos tucanos com Bolsonaro pode não ser uma decisão que se sustente até o outubro eleitoral.