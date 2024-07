Bolsonaro confirma estar 'fechado' com o PSDB para eleição na Capital

Jair Bolsonaro confirmou nesta 4ª.feira (3.jul.24) que o PL "está fechado" com o PSDB para a prefeitura de Campo Grande (MS). Com isso, o pré-candidato Beto Pereira receberá o apoio do ex-presidente.

A declaração foi feita durante uma conversa com o deputado estadual Coronel David, uma das personalidades do PL em MS.

Segundo David, o PL deve indicar o candidato a vice na chapa tucana na Capital.

Apesar de ter escutado da boca de Bolsonaro que "esta fechado" com os tucanos, Coronel David ponderou que repassou a informação que recebeu, sem confirmar a aliança definitiva entre os partidos.

A aliança entre PL e PSDB frustra membros do partido que defendiam candidatura própria, como o presidente estadual Marcos Pollon. A decisão também surpreendeu a prefeita Adriane Lopes (PP), que esperava o apoio do PL, articulado pela senadora Tereza Cristina.

A expectativa é que a aliança se estenda a outras cidades do interior de Mato Grosso do Sul, como parte dos planos para a reeleição do governador Eduardo Riedel.

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, já havia adiantado a possibilidade de aliança com os tucanos.

Leia também

Tags: Adriane Lopes, Campo Grande, Capitão Contar, Eduardo Riedel, Jair Bolsonaro, Politica, Reinaldo Azambuja, Residencial Canguru, Tereza Cristina