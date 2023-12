'O Brasil é um só povo': governo lança campanha por união; assista

Divulgação/Secom/PR Campanha "O Brasil é um só povo" é lançada

O governo federal lançou neste domingo (10) em rede nacional a campanha "O Brasil é um só povo", que tem o objetivo de mobilizar os brasileiros para a consolidação da reconstrução do país.

"Desde o início do ano, o governo federal tem trabalhado com a mensagem de união e de reconstrução do país, e esta campanha é parte desse trabalho", afirma a Secretaria de Comunicação Social do governo.

Um dos vídeos traz uma mensagem de união e conta com artistas de vários estilos, como Jorge Vercillo, Sandra de Sá, o o pastor Kleber Lucas, a cantora de funk Lellê e o cantor de aché Manno Góes.

Frases como "um Brasil e um só povo" e "somos filhos de uma mãe gentil, de um Brasil que luta e não se curva" são citadas na trilha musical. As peças da campanha também têm como mensagem o combate ao negacionismo e à intolerância.

Outros sete comerciais da campanha contarão as histórias de brasileiros beneficiados por programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, Novo PAC, Bolsa Família, ProUni, Farmácia Popular, Plano Safra e pelo programa de vacinação.

