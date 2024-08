Partido de Bolsonaro barra ex-prefeito como vice em chapa majoritária em Caarapó

O PL, comandado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, barrou a indicação do ex-prefeito de Caarapó Mário Valério (MDB) como vice na chapa encabeçada pela pré-candidata Maria Lurdes Portugal.

De acordo a direção do PL, a ordem veio após chegar as lideranças do partido, fotos em que Mário Valério aparece comemorando a vitória de Lula, na eleição para presidente, segurando uma bandeira do petista. As fotos e postagens de Mário Valério teriam sido enviadas após nota divulgada pelo PL Mulher, que proibia coligação do partido com petistas na majoritária.

Agora o PL corre contra o tempo para indicar um novo vice, para enfrentar o candidato do PP, Gordo da Tigre, que terá como vice o vereador Pipoca (PSDB). A convenção do PL acontece neste sábado e a expectativa é de que a filha de Valério possa ser indicada.