Pavimentação da MS-444 deve começar a partir de abril de 2025, celebra Zeca

O deputado estadual Zeca do PT recebeu nesta semana do secretário Guilherme Alcântara, titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog), a informação de que a obra de pavimentação da MS-444, rodovia que liga a BR-158 a MS-112 (ligando Selvíria a Inocência), tem previsão de início partir de abril de 2025.

"O secretário nos confirmou que a obra deve ser licitada ainda este ano com a expectativa de início a partir de abril do ano que vem, após o período das chuvas", explicou o deputado.

A obra é uma reivindicação de Zeca ao governador Eduardo Riedel e vai beneficiar diretamente a população dos assentamentos Canoas, São Joaquim e Alecrim de Selvíria. "Incluímos emenda na LOA [Lei Orçamentária Anual] para garantir a utilização de recursos do Fundersul na pavimentação dessa estrada", destaca o parlamentar.

A MS-444 faz parte de um pacote de três estradas estratégicas para a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul que serão pavimentadas pelo Governo do Estado a pedido do deputado Zeca. As outras duas são a MS-345, em Aquidauana, interligando o perímetro urbano do município aos assentamentos Indaiá I, II, III e IV, à Aldeia Limão Verde e ao distrito de Cipolândia; e a estrada que liga o distrito de Novo Itamarati, em Ponta Porã, ao distrito de Itahum, em Dourados.

Além dessas três, outra estrada que será pavimentada é a MS-355, que liga Terenos a Dois Irmãos do Buriti, importante para a agricultura familiar dos assentamentos Patagônia, Nova Era, Terra Boa, Nova Querência, São Luiz, Guaicurus, Jamic, Sete de Setembro e Santa Mônica.

"O governador Eduardo Riedel se comprometeu a atender essas demandas que apresentei na Assembleia Legislativa. Desde o começo de meu mandato, tenho priorizado a busca de recursos para que os pequenos agricultores tenham condições de produzir com qualidade e possam escoar a sua produção com segurança e agilidade", informou o deputado.