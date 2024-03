Prefeito promove algazara com garotas na piscina e bebedeira (vídeo)

Vazou nesta 3ª.feira (5.mar.24) um vídeo em que o prefeito de Porto Murtinho (MS), Nelson Cintra (PSDB), aparece numa algazarra na piscina com garotas.

Nas imagens, verificadas pelo MS Notícias, Cintra recebe cerveja na boca, entregue pela mulher chamada ‘Camilinha’, bastante conhecida pelos murtinhenses. Noutra imagem, Cintra aparece com 'Nathaxa', outra garota da cidade sul-mato-grossense.



Conforme apurado pela reportagem, o Chefe do Executivo e uma delegação em que estavam a sua Chefe de Gabinete, Cleia Lúcia Santos Silva e o Secretário de Esporte, Magno Moura, acompanharam e se hospedaram no Hotel Nacional em Corumbá (MS), junto com atletas da Seleção Murtinhense de futebol.



O clube disputou a final da 3ª Copa dos Campeões da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Mesmo derrotados, pelo time de Campo Grande (MS), na disputa pela taça no sábado (3.mar.24), o prefeito lotou uma piscina com atletas no hotel para celebrarem o vice-campeonato regado a bebidas.



“Uma pessoa indignada com a situação compartilhou esse vídeo nos grupos aqui da cidade. Eu acredito que deva ter dinheiro público envolvido, tanto é que deve ter pago... foi custeada a hospedagem no hotel, alimentação, transporte, eles foram com um ônibus daqui. É inadmissível isso que está acontecendo aqui, a falta de respeito primeiramente com a família dele, que ele é um cara casado e a esposa dele não foi nesse evento. E com cara da população também, né? Com as pessoas que pagam os impostos e ele faz esse mal uso do dinheiro público”, protestou o vereador Elton Atelle.

Veja os vídeos vazados por uma das pessoas que participou da algazarra na piscina em Corumbá:

A reportagem procurou o secretário de esporte, Magno Moura, para ouvi-lo sobre o episódio do vídeo com garotas na piscina. Um rapaz chegou a atender o telefone dizendo não ser o secretário. "Estamos em Campo Grande, ele está dirigindo. Eu vou colocar no viva-voz aqui e você pergunta para ele", disse o atendente. Ao colocar no viva-voz, questionamos: "Secretário Magno Moura, está nos ouvindo?". O mesmo respondeu: "Sim, estou ouvindo. O que precisam?". Então o repórter perguntou sobre a algazarra na piscina com garotas de programa. Antes de a pergunta ser finalizada, porém, o secretário desligou o telefone e não atendeu mais nossas tentativas de contato.

A chefe de gabinete também foi procurada. No entanto, os telefonemas não foram atendidos.

Procurado para comentar a situação, Nelson Cintra pediu para o repórter retornar depois. "Você pode me ligar mais tarde? É que eu acabei de entrar numa reunião aqui", esquivou-se o prefeito.