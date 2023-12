Premiada pelas melhores práticas, MSGÁS é homenageada em São Paulo

A Commit, holding que tem participação em distribuidoras de gás canalizado em vários estados do País, incluindo a MSGÁS, através do seu CEO, Renato Fontalva, homenageou o diretor-presidente da Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul, Rui Pires dos Santos, pelas premiações conquistadas pela empresa no Programa de Excelência 2023. A homenagem foi prestada em recepção-jantar para celebração do PEX-2023, na capital paulista.

A MSGÁS conquistou três premiações no Programa de Excelência da Commit Destaque na Categoria de Pessoas & Cultura; Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade; e Elite.

"Tenho o prazer de estar junto com o presidente Rui em nossa celebração do Programa de Excelência da Comitê, e como não poderia ser diferente, a MSGÁS foi destaque em várias categorias. Parabéns, destaque merecido", afirmou o executivo da Commint. A principal holding no mercado de gás canalizado tem participação de 49% no capital da MSGÁS.

As premiações da MSGÁS no PEX 2023 são um grande estímulo para a companhia seguir com as melhores práticas do setor, segundo o diretor-presidente da empresa, Rui Pires dos Santos. Práticas que se constituem em ética, responsabilidade e eficiência e tornam a companhia de Mato Grosso do Sul referência em gestão e inovação, principalmente nesse momento em que o mundo atravessa grandes desafios no setor energético.

Para o presidente da MSGÁS, as premiações não retribuem apenas a gestão corporativa, focada nas práticas de conformidade e eficiência, mas também resultam da dedicação dos colaboradores, sempre empenhados em oferecer qualidade, contínua e eficiente prestação de serviços. "O Programa de Excelência da Commit incentiva a todos nós, dirigentes e equipes de colaboradores, a buscar sempre o mais alto nível de excelência operacional, com melhoria contínua", destaca Rui Pires dos Santos.

O presidente da MSGÁS ressalta que o objetivo é melhorar sempre a gestão por processos, buscando a melhoria e aumentando a eficiência. A avaliação, pontuação e finalmente a premiação do PEX da Commint gera tanto expectativa como também a competitividade saudável, avançando no compromisso da companhia em desenvolver as melhores práticas. "Estamos inteiramente comprometidos com o futuro, como agente de mudança e consciente da importância das operações no contexto amplo do meio ambiente e da sociedade", reforça Rui Pires dos Santos.

O objetivo principal da iniciativa é incentivar as concessionárias de distribuição do portfólio a incorporar a gestão de processos, buscando, desse modo, estimular a melhoria contínua nos indicadores operacionais, o aumento da eficiência e a já promoção do crescimento sustentável.

Foram mais de 300 itens avaliados em 7 áreas diferentes:

Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade;

Engenharia & Operações;

Inteligência de Mercado e Comercial;

Suprimento de Gás;

Regulatório;

Pessoas e Cultura;

ESG.

De acordo com o CEO da Commit, Renato Fontalva, o programa visa incentivar o desenvolvimento de toda a comunidade da distribuição de Gás Natural do país. O objetivo é avaliar a maturidade do portfólio em cada uma das áreas e estabelecer um debate produtivo sobre os respectivos planos de ação para estimular possíveis pontos de evolução. A expectativa é que o programa possa se tornar uma referência em toda a indústria de gás.

Assessoria de Comunicação MSGÁS

Fonte: Governo MS