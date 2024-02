Presidente da ALEMS cobra duplicação do trecho Campo Grande/Sidrolândia

A Assembleia Legislativa aprovou indicações do deputado Gerson Claro que cobra do Governo Federal investimentos na duplicação do trecho Campo Grande /Sidrolândia da BR-060.

O presidente da ALEMS formalizou as reivindicações que já havia apresentado em reuniões com o superintendente regional do DNIT, Euro Nunes Varanis Junior e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, junto com o governador Eduardo Riedel.

Na avaliação do Gerson é necessário que o Governo Federal inclua de imediato no planejamento de obras do Ministério dos Transportes, pelo menos a duplicação do trecho urbano da rodovia em Sidrolândia , desde o trevo da MS-258 até a rotatória com a MS-162, saídas para Maracaju e Nioaque. "Com a chegada da Inpasa, perspectiva de duplicação do abate na unidade da JBS, além da chegada de novos empreendimentos, ainda neste ano, serão pelo menos mil novos caminhões circulando neste trecho", lembra o deputado . Gerson, além da duplicação, vê a necessidade de algumas obras de engenharia viária, como as rotatórias nos acessos às unidades da JBS e da Inpasa.

Junto com a duplicação deste trecho urbano da BR-060, Gerson defende o início de estudos para melhorar as condições de tráfego nos 70 km da rodovia entre Campo Grande e Sidrolândia. "O ideal é que seja duplicado todo o trecho que recebe um volume diário de 10 mil veículos. É necessário trazer um estudo de tráfego que aponte qual a melhor alternativa . Acredito que a abertura da terceira pista em alguns trechos críticos seria uma alternativa para garantir mais segurança ao tráfego ", destaca o deputado.