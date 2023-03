Presidente do TCE-MS recebe controlador-geral da Capital e diretor da Agetec

O alinhamento de ações entre o município de Campo Grande e o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi o principal assunto da manhã desta segunda-feira, 27 de março, na Corte de Contas.

A primeira reunião do dia foi com o controlador geral do município de Campo Grande, Luiz Fernando Buainain, que afirmou que a visita institucional visa, principalmente, o alinhamento dos procedimentos dos controles, interno e externo. “Gostaríamos de uma maior proximidade com o Tribunal, visando também a capacitação dos nossos profissionais, por meio da Escola Superior de Controle Externo que pode nos ajudar muito para conseguirmos, cada vez mais, desenvolver nosso trabalho com excelência”.

Luiz Fernando também fez um convite do TCE para participação no XIX Congresso Nacional do Controle Interno, que acontecerá em Campo Grande ainda esse ano. “Vamos reunir aqui na nossa Capital controladores internos de todo o País nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Participamos de uma disputa com os estados de Pernambuco e Espírito Santo e conseguimos trazer esse importante evento para o nosso Estado”.

O Encontro Nacional é realizado uma vez ao ano, geralmente entre os meses de setembro e outubro, tendo como anfitrião um Estado filiado ao Conaci. O evento reúne representantes dos órgãos de controle interno dos Estados, do Distrito Federal, das capitais e da União, bem como convidados de referência na área do controle, para debater assuntos e propor soluções de interesse das controladorias do Brasil.

Na sequência, o presidente Jerson Domingos se reuniu com o diretor da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande, Paulo Cardoso. A pauta da reunião também foi a aproximação entre os órgãos.

“A prefeitura de Campo Grande vem desde 2017 priorizando essa questão da prestação de contas, implementando novos sistemas, estamos muito integrados e usamos as capacitações oferecidas pela Escoex. Os nossos servidores precisam entender como operacionalizar os sistemas e os cursos da Escola Superior de Controle Externo são muito importantes.”

Paulo Cardoso também afirmou que a TI do município está à disposição dessa nova gestão da Corte, e buscando sempre acompanhar as normativas, as resoluções para que Campo Grande seja nota máxima em transparência. “Ficamos muito tranquilos também porque sabemos que o TCE faz esse papel de controle externo, mas sempre próximo do município, ajudando, sendo parceiro e oferecendo apoio”.