Procons municipais elegem próximos temas de encontro estadual

Sistema financeiro e energia elétrica foram eleitos, na sexta-feira (1º), como temas do XXIII Encontro dos Procons Municipais de Mato Grosso do Sul Sistema Estadual de Defesa do Consumidor de MS. A cidade de Rio Brilhante, distante 165 quilômetros de Campo Grande, irá sediar o evento previsto para o primeiro semestre de 2024.

O processo de definição ocorreu em reunião mensal online promovida pelo Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

A lista de palestrantes a serem convidados e as atividades do próximo encontro serão elaboradas por comissão técnica municipal composta por representantes dos Procons de Rio Brilhante, Miranda, Itaporã e Caarapó, em conjunto com uma comissão técnica estadual.

Mudanças no modelo de organização do evento foram anunciadas na edição anterior, realizada em novembro, na cidade de Corumbá. Os debates na ocasião contaram com participação de representantes de 18 dos 44 Procons municipais existentes no Estado.

Para o secretário-executivo do Procon/MS, Antonio José Angelo Motti, as alterações buscam aprofundar a capacitação dos servidores que atuam na orientação e defesa do consumidor, em temas que lhe são demandados diariamente pelo cidadão.

"Esta é uma oportunidade de ter acesso ao conhecimento necessário para aprimorar o atendimento local, fortalecer a rede de defesa do consumidor e expandir sua atuação".

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Kleber Clajus

Fonte: Governo MS