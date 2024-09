Rodrigo Basso lidera com 51,20% das intenções de votos em Sidrolândia

O candidato Rodrigo Basso (PL) lidera a corrida pela Prefeitura de Sidrolândia (MS), mostra a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Pinheiro (IPP), encomendada pelo MS Notícias, divulgada neste sábado (21.set.24).

Conforme o levantamento eleitoral realizado com 500 moradores entre 15 e 18 de setembro, no índice espontâneo (quando não é apresentado nomes dos candidatos aos entrevistados), Basso obteve 40,80% das intenções de voto, superando a atual prefeita, Vanda Camilo, que ficou com 27,20%.

A pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 08282/2024 tem um nível de confiança de 95%, a margem de erro é de 4,35 pontos percentuais.

No índice estimulado (quando é apresentado nomes dos candidatos aos entrevistados), Basso chega a 51,20% das intenções de voto, enquanto Vanda Camilo aparece com 33,80% e Luiz Lemes com 0,40%.

Ao mesmo tempo em que está atrás na pesquisa, Vanda lidera o índice de rejeição estimulado, obtendo 40,40% das opiniões negativas dos eleitores. Ela obtém a maior rejeição entre os candidatos, já que Luiz Lemes tem 18% de rejeição, e Rodrigo Basso registra 16,80%.