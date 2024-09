Secretários de Marcelo Pé são filmados recebendo propina de empresário

Quatro vídeos enviados ao MS Notícias mostram os ex-secretários Cezar Soares Filho (Saúde) e Fabiano Garcia Boeira (Finanças), da gestão do prefeito Marcelo Pé (PSDB), recebendo suposta propina de um empresário em Antônio João (MS).

“Gente, dez mil reais, a gente sendo coagido pelo prefeito, pelo Cezar Soares, vou entregar para eles agora... vou entregar para eles isso aí, porque senão eles vão mandar a gente embora”, diz o homem que entrega a propina ao secretário, visto nas imagens colocando o bolo de dinheiro em espécie no bolso. Assista:

A situação, segundo apurado pelo reportagem, ocorreu ainda durante a pandemia de Covid-19. Nas imagens, inclusive, o secretário aparece utilizando máscara de proteção mencionando problemas com ‘vacinas’.

Durante uma das entregas de propina, o então Secretário de Saúde pega o maço de dinheiro e diz: “Vou passar para o Fabiano”, se referindo ao ex-secretário de Finanças. Assista:

Num terceiro vídeo, Cezar Soares aparece recebendo mais propina e menciona uma pessoa que trabalha no hospital. Assista:

Em um quarto vídeo, o próprio então Secretário de Finanças, também é filmado pegando a propina do empresário e dizendo que daria uma parte ao ‘Pé’: “Olha, eu vou passar o do ‘Pé’, vai ficar 12 para mim, eu vou dar 5 para o raio-x, vai sobrar 7 eu vou dar para o Terci e acabou”, diz Fabiano. Assista:

O MS Notícias obteve informação que o empresário encaminhou o esquema de corrupção ao Ministério Público delatar os crimes às autoridades.

SEGUEM NO GOVERNO MARCELO PÉ

Em 2023, Marcelo Pé exonerou os dois secretários: Cezar e Fabiano num intervalo de sete meses.

No entanto, ambos seguem funcionários da prefeitura em cargos menos prestigiados.

Apesar disso, Cezar, Agente de Vigilância Sanitária de carreira, está recebendo salário superior ao de secretário.

A reportagem apurou que em março de 2023, último mês que trabalhou antes de ser exonerado, Cezar recebia R$ 2.732,53 de salário líquido. Eis:

Curiosamente, em abril de 2023, quando voltou ao cargo de Vigilante Sanitário, o salário de Cezar saltou para R$ 4.596,54. O percentual de aumento no salário de Cezar foi de aproximadamente 60,3%. Eis:

Por outro lado, o salário do secretário de Finanças, que recebia R$ 4.795,35, viu seus lucros encolherem após sua exoneração em novembro de 2023. Em agosto de 2024, Fabiano teve um salário líquido de R$ 2.669,09 pela cargo de Agente Administrativo o qual foi nomeado na prefeitura. Eis:



CORRUPÇÃO GERA MORTES

Em meio a essas suspeitas de corrupção, a Saúde de Antônio João se encontra em situação delicada, sem a maioria dos remédios básicos e sem instrumentos.

Uma das vítimas da má qualidade da saúde em Antônio João foi a própria mãe de Marcelo Pé, Dona Maria, que faleceu em 10 de abril de 2023.

Num vídeo divulgado na imprensa, Edilberto Fabrício da Silva, conhecido como Beto Pé, irmão de Marcelo Pé, afirma que sua mãe hoje poderia estar viva. “Muita gente sabe da negligência em relação à saúde dela e da falta de cuidado. Eu falava com o cara, e ele sempre com aquele ego e orgulho. Isso me chateou e magoou. Cheguei até a ficar doente. Eu dizia: ‘Cara, tem que dar um cuidado melhor pra mãe”.

Durante a internação de Dona Maria no hospital público de Antônio João, Beto relatou o sofrimento dela. “Dei um beijo no rosto dela, e ela começou a chorar”.

Então, ele pediu à irmã Nena Pé que tirasse a mãe daquele hospital. “Virei para o lado e disse: ‘Nena, tira a mãe daqui, a mãe tá morrendo. Tem que levar a mãe pra outro lugar”, recordou com a voz embargada.

No entanto, a irmã respondeu que a decisão dependia do aval de Marcelo Pé. “‘Ai, Beto, mas tem que esperar o Marcelo.’ Eu disse: ‘Nena, não tem que esperar o Marcelo. Você é responsável pela mãe, tira ela daqui, a mãe tá morrendo.’ Eu sabia que não era dengue. O hospital não tinha estrutura para atendê-la daquele jeito; não havia nem um raio-x”, lamentou.

Ainda segundo Beto, na segunda-feira, 10 de abril, ele recebeu a notícia de que a mãe não aguentou. “Conversei com o doutor que a atendeu, e ele explicou que foi por negligência, por falta de cuidados melhores”.

Por isso, Beto não apoia o atual prefeito em busca da reeleição. “Não tem como eu ir a um lugar desse e apoiar alguém que não é da minha família, que não cuidou dela direito, que não deu a estrutura necessária. Eles estão prontos para se ajudarem entre eles. Eu não posso ser a favor de alguém que não se importou com a família. A única dor que eu tenho é pela perda da minha mãe. Ele não teve nem capacidade no enterro da mãe dele. Então, não vou apoiar, vou ficar neutro. Na última semana, vou saber com quem vou”.

Assista ao vídeo: