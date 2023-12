SED divulga edital de abertura do processo seletivo para professores temporários da REE

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão efetuadas, exclusivamente, via internet, no site do Instituto Avalia, www.avalia.org.br, no período entre as 12h do dia 01 de dezembro e as 23h59 min do dia 07 de dezembro de 2023.

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), tornou público, nesta sexta-feira (01.12), no Diário Oficial Eletrônico nº 11.337, o Edital n. 1/2023 SAD/SED/FDT/2023, de abertura do Processo Seletivo Simplificado visando à constituição do Banco Reserva de Profissionais para a Função Docente Temporária, a ser utilizado para a convocação de professores em regime de suplência, na REE (Rede Estadual de Ensino), a partir do ano de 2024.

Poderá participar do Processo Seletivo Simplificado todo profissional que tenha a habilitação com licenciatura, componentes curriculares e modalidades especificadas no item 2 deste Edital e que, cumulativamente, preencha os requisitos constitucionais e legais exigidos para a designação em função de confiança ou a nomeação em emprego público, cargo efetivo ou cargo em comissão no Estado de Mato Grosso do Sul.

O professor efetivo já pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal da Rede Estadual de Ensino REE/ MS poderá participar do Processo Seletivo Simplificado e, se aprovado, compor o Banco Reserva de Profissionais, podendo ser convocado, desde que a somatória da carga horária total, incluindo a convocação, não ultrapasse o limite de 50 (cinquenta) horas semanais.

Inscrições

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão efetuadas, exclusivamente, via internet, no site do Instituto Avalia, www.avalia.org.br, solicitada no período entre as 12h do dia 01 de dezembro de 2023 e as 23h59 min do dia 07 de dezembro de 2023, respeitado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher, de forma completa e correta, todos os dados e informações solicitados no Formulário de Inscrição on-line disponível no site mencionado no subitem 4.2 deste Edital.

Não haverá a cobrança de taxa para inscrição e participação de candidatos. O sistema de inscrição, bem como o presente Edital de abertura das inscrições contendo a devida regulamentação e informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado SAD/SED/FDT/2023 serão disponibilizados no www.avalia.org.br.

Cotas

Ao candidato que no momento da inscrição se declarar pessoa com deficiência PCD, negro ou indígena, que desejarem participar do Processo Seletivo Simplificado, de acordo com as condições e procedimentos especificados neste Edital, será reservada a cota de 5% (cinco por cento), 20% (vinte por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, das convocações realizadas com base neste Edital, de acordo com os componentes curriculares, modalidades e município de opção do candidato no ato da inscrição, observando as legislações pertinentes, além do disposto neste Edital.

Etapas

O Processo Seletivo Simplificado será composto de quatro etapas. A primeira será o periodo de inscrições, de 1º a 07 de dezembro, na segunda etapa a realização da Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas no dia 17 de dezembro e com duração de 3 (três) horas. Já terceira etapa será de Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório, a partir do dia 12 de dezembro

Já a quarta etapa será de procedimento de Validação e de Avaliação Presencial dos candidatos outodeclarados pessoa com deficiência, negros ou indígenas, com convocação para entrevista, a partir do dia 03 de janeiro de 2024. A classificação final será publicada no dia 1º de fevereiro de 2024.

Comunicação SED

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS