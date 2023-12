Servidores públicos de Porto Murtinho fazem gastança em passeio à Bonito

Cerca de 15 pessoas, dentre as quais estavam servidores do Prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), fizeram um passeio turístico no sábado (9.dez.23) até Bonito (MS), utilizando transporte e recursos públicos.

De acordo com denúncia enviada ao MS Notícias, entre os servidores estavam a Procuradora Geral do Município, Thaís Melo Taveira, e a Chefe de Gabinete, Cléia Lúcia Santos Acunha, que aparecem em vídeos. Eis:

Populares revoltaram-se, devido ao fato de que além de usar veículos oficiais (micro-ônibus da Assistência Social que leva pacientes até a Capital) e verbas públicas no passeio, os servidores teriam levado filhos e até namorados para festar na cidade turística a 213,2 km de Porto Murtinho.

O grupo teria passado o sábado no Balneário Municipal de Bonito com tudo pago.

NEPOTISMO DESCARADO

Secretário e contratada da prefeitura desejam feliz Natal a munícipes em 2022. Foto: Redes

Além de servidores do alto escalão, foram ao passeio o Secretário de Obras, Alexandre Viana Garcia Elias e a namorada dele, Vivian Barbosa da Cruz, dona da Foco Gestão Pública de Resultado, empresa que inclusive presta consultoria para a prefeitura de Murtinho, com contratos superiores a R$ 149 mil.

O nepotismo está tão escancarado em Porto Murtinho, que desde 2022, ano em que aparece como namorada do secretário nas redes sociais, Vivian, que é turismóloga, tem conquistado 'termos de parcerias' com aditivos consecutivos junto ao Executivo murtinhense. Rastreamos estes:

Em 16 de agosto a gestão retificou o 4º aditivo aumentando para R$ 162.892,56 o contrato com a Foco Gestão. Eis a retificação.

Além do casal, o patrão de ambos, Nelson Cintra, também teria participado da confraternização em Bonito.

Conforme o denunciante, havia ainda no passeio pessoas que nem mesmo tinham qualquer relação com a prefeitura. “Esse casal foi no transporte público também, mas não são funcionários públicos”, diz uma fonte sob anonimato. Eis a imagem do casal:





Ao longo desta terça-feira (12.dez), a reportagem tentou contatar a prefeitura de Porto Murtinho, por meio da assessoria. Tentou falar diretamente com o prefeito Nelson Cintra e com o Secretário de Obras, mas nenhum deles atenderam as ligações ou responderam as mensagens enviadas. Iríamos questionar quanto foi gasto no passeio à Bonito e ouvi-los sobre as acusações de nepotismo (privilégios financeiros aos parentes de servidores).

Tentamos contato com a Procuradora Geral do Município, Thaís Melo Taveira, e a Chefe de Gabinete, Cléia Lúcia Santos Acunha, para ouvi-las acerca da situação, mas as mensagens não foram respondidas. O espaço segue aberto para futuros posicionamentos.