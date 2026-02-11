Sindicato convoca assistentes de EMEIS para assembleia sobre possível greve

O Sindicato dos Servidores Contratados da Administração Pública da Rede Municipal de Campo Grande (MS) publicou, na edição de 3ª feira (10.fev.26) do Diário Oficial do Município, edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária da categoria.

A assembleia será realizada no dia 19 de fevereiro de 2026, às 18h30, em primeira chamada, com a presença da maioria dos associados, e às 19h, em segunda chamada, com qualquer número de presentes. O encontro ocorrerá na sede do SINTICOPMS, localizada na Rua Vicente Solari, nº 67, Bairro Nova Bandeirantes, em Campo Grande.

De acordo com o edital, a pauta inclui a deliberação e votação da proposta apresentada pela Prefeitura Municipal, além da discussão sobre a possível deflagração de greve e outros assuntos de interesse da categoria.

A mobilização ocorre após semanas de reuniões e negociações entre representantes das assistentes de educação infantil e o Executivo municipal. Entre as principais reivindicações estão o reajuste salarial para R$ 2,5 mil, pagamento de vale-alimentação de R$ 300, reconhecimento do direito a atestado para acompanhamento de filhos em consultas médicas, correção da nomenclatura do cargo, realização de concurso público e melhorias nas condições de trabalho nas unidades de educação infantil.

Segundo o sindicato, a assembleia será o espaço legítimo para que a própria categoria decida os próximos passos do movimento. Caso seja aprovada a paralisação, o procedimento seguirá os trâmites previstos na legislação, com comunicação formal ao Município dentro dos prazos legais.

O edital foi assinado pela presidente do sindicato, Natali Pereira de Oliveira, e estabelece que a decisão final caberá aos trabalhadores presentes na assembleia.