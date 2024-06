Teste do Pezinho é tema de Audiência Pública na Câmara de Campo Grande

O vereador e presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha (PSDB), para reforçar a importância do Junho Lilás, convida toda a população de Campo Grande para participar da Audiência Pública para discutir a necessidade do teste do pezinho para a saúde da criança. O debate acontece na 5ª.feira (6.jun.24) a partir das 14h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.

Para o Dr. Victor Rocha discutir a importância do teste do pezinho para a saúde da criança, é um espaço valioso para que especialistas, profissionais de saúde, pais e demais interessados possam compartilhar conhecimentos, experiências e preocupações. "A realização do teste do pezinho é um marco crucial na vida de um recém-nascido, pois permite a detecção precoce de doenças metabólicas, genéticas e infecciosas que, se não tratadas a tempo, podem acarretar sérias complicações para a saúde da criança. Portanto, é essencial que as audiências públicas abordem a importância da ampliação do acesso a esse exame, bem como a necessidade de investimentos em tecnologia e capacitação profissional para garantir sua eficácia", disse o parlamentar tucano.

O deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB), autor da lei Ordinária nº 14154/2021 que aperfeiçoa o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), por meio do estabelecimento de rol mínimo de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho fará parte dessa importante discussão.

A partir desta lei, o exame passará a englobar 14 grupos de doenças, que podem identificar até 53 tipos diferentes de enfermidades e condições especiais de saúde. O teste do pezinho deve ser feito em todo o recém-nascido, preferencialmente, entre as 48h e o quinto dia de vida.

As doenças testadas hoje são:

Fenilcetonúria – provoca comprometimento do desenvolvimento neuronal;

Hipotireoidismo congênito – alteração na tireoide que pode interferir no desenvolvimento e provocar retardo mental;

Anemia falciforme – alteração nas células vermelhas do sangue que reduz a capacidade de transportar oxigênio;

Hiperplasia adrenal congênita – provoca deficiência hormonal levando a crescimento excessivo, puberdade precoce ou outros problemas físicos;

Fibrose cística – provoca produção excessiva de muco, comprometendo o sistema respiratório e afetando o pâncreas; e

Deficiência de biotinidase – provoca a incapacidade de o organismo reciclar a biotina (vitamina B7), levando a convulsões, falta de coordenação motora e atraso no desenvolvimento.

"Esse debate contribui para sensibilizar gestores públicos e a sociedade em geral sobre a relevância de políticas efetivas de saúde infantil, visando assegurar que todas as crianças tenham acesso irrestrito ao teste do pezinho e aos cuidados necessários para um desenvolvimento saudável", finalizou o Dr. Victor Rocha.

Acompanhe o evento de forma presencial ou por meio da transmissão ao vivo pelo canal aberto da TV Câmara (canal 7.3) e pelas redes sociais da Câmara Municipal de Campo Grande (Facebook e Youtube).