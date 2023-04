'Tratado como um rato', Carlos desiste de Jair Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), afirmou que deixará de administrar as redes sociais do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Carlos foi o responsável por criar e comandar as redes de Bolsonaro por mais de dez anos. Em postagens em suas redes sociais neste domingo (16.abr.23), o vereador escreveu que "em breve chegará o fim deste ciclo de vida".

O vereador ainda desabafou, afirmando que "pessoas ruins" estariam ganhando com seu trabalho e que ele teria sido "tratado de modo que nem um rato mereceria". "Não acredito mais no que me trouxe até aqui", acrescentou Carlos.

Ainda assim, disse que não sairá "sem avisar". "(Foram) anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza de que de muita valia para pessoas boas e também às mais ingratas e sonsas", escreveu o vereador. Eis os posts:

A decisão ocorre, logo após Carlos ser cobrado de trabalhar como vereador pelo Rio, ao invés de ficar em férias e diversos passeios com o pai. Ele chegou a ser questionado se estava indo até a Câmara carioca trabalhar, pois teria se ausentado nos 3 primeiros meses de 2023, logo após a derrota do pai nas urnas.