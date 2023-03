UEMS recebe investimento de R$ 17 milhÃµes e Dourados terÃ¡ ensino em Guarani

Celebrando três décadas desde sua fundação, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), recebeu um pacote de investimentos de R$ 17 milhões na unidade educacional. O ato de liberação da verba ocorreu nesta 2ª.feira (27.mar.23), numa solenidade com o governador Eduardo Riedel (PSDB), no polo da UEMS em Dourados (MS).

O valor se destina a diversas frentes de trabalho nas áreas de ensino, pesquisa e extensão com objetivo de fortalecimento e expansão no atendimento que a UEMS realiza junto à população sul-mato-grossense.

Durante o ato de assinatura, Riedel anunciou que a Secretaria de Educação do Estado (SED), deve ter abertura de concurso público destinado à contratação de docentes indígenas, que passarão a ofertar aulas na língua do povo Guarani na Rede Estadual de Educação pública de Dourados — na cidade estão as aldeias Jaguapiru e Bororó, que juntas formam a maior reserva indígena do país.

Sobre o investimento, o reitor da UEMS, Laércio de Carvalho, celebrou os 30 anos da universidade citando o projeto idealizado pelo governador Pedro Pedrossian e lembrando que a digital de Riedel estará na universidade como investidor em programa de auxílios acadêmicos que ajudam no combate à fome. “Este ato não mexe só no bolso, mexe na barriga de quem não tem condições de comer para poder estudar”, disse.

O referido ato, equipara bolsas e auxílios dos acadêmicos, subindo o investimento para R$ 8 milhões por ano. A medida contemplará mais de 2 mil acadêmicos.

FESTA DOS 30 ANOS

A UEMS receberá um show do cantor Almir Sater, às 19h desta 2ª.feira (27.mar). A apresentação inicia a programação do aniversário de 30 anos da Instituição.

O reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, convidou a população douradense para o evento: “Com grande alegria convidamos a todos e todas de Dourados e região para esse dia de início das comemorações dos 30 anos de criação da nossa UEMS. Uma universidade pública, gratuita, inclusiva, de qualidade e isso é um resultado de muito esforço da população de MS, do Governo do Estado de MS, dos nossos professores, técnicos e, principalmente, dos nossos alunos e egressos”.

O show é gratuito e será realizado em frente à sede da Universidade. A praça de alimentação será montada com barracas organizadas pelos acadêmicos e atléticas ligadas à Instituição. Não será autorizado fornecedores de alimentação externos nas dependências da UEMS, bem como o consumo de bebidas alcoólicas.

O evento é organizado pela Reitoria da UEMS, Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC), com o incentivo do Governo Estadual de MS. A UFGD e Prefeitura Municipal de Dourados apoiam o evento.

ATENÇÃO: ERRAMOS! Anteriormente haviámos reportado erroneamente que a UEMS de Dourados ofereceria ensino superior em língua Guarani, quando na verdade, o anúncio é de que a Rede Estadual de Ensino de Dourados oferecerá aulas na língua Guarani. Pelo Erro, pedimos desculpas! A correção foi feita às 14h44 desta 2ª.feira (27.mar.23).