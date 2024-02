Valdemar anuncia desfiliação de bolsonarista assassino de Chico Mendes

O pastor Darci Alves Pereira, anteriormente presidente do PL em Medicilândia (PA), está sendo desfiliado do partido após ter perdido sua posição na presidência. Ele teve participação na morte de Chico Mendes. O presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, anunciou a decisão em suas redes sociais. A assessoria de Valdemar não especificou se o pedido de desfiliação partiu do próprio Darci ou se foi iniciativa do partido.

“Informo a todos que Darci Alves já foi destituído do cargo e o pedido de sua desfiliação já foi encaminhado ao TRE local”, declarou Valdemar no início da tarde desta quarta-feira (28) através de comunicado. Nas redes sociais, Darci se apresentava como pré-candidato a vereador. Com sua desfiliação, caso persista em concorrer, ele terá que buscar filiação em outra sigla.

Assassinato de Chico Mendes

A nomeação de Darci Alves Pereira como presidente do PL em Medicilândia ocorreu no final de janeiro. O site ((o))eco divulgou a informação, com uma reportagem reproduzida na RBA. Darci Alves Pereira tem condenação de 1990 a 19 anos de prisão pelo assassinato de Chico Mendes, um líder seringueiro, em um caso que teve grande repercussão internacional.

Em nota divulgada após a publicação da reportagem, Valdemar Costa Neto alegou que não estava ciente do passado do dirigente. No entanto, o comunicado não mencionou a saída de Darci do partido. Então, agora se torna uma realidade após o anúncio do presidente nacional do PL.

“Em Medicilândia não é todo mundo que sabe que ele é o Darci que matou o Chico Mendes, pra você ter uma ideia. Ele utiliza outro nome, a gente conhece ele por Daniel”, disse uma moradora, que preferiu se manter no anonimato, por receio de represálias. Segundo a moradora, Darci Alves Pereira, ou “Daniel”, é “um cidadão de bem” no município e região.