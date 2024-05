Vander confirma aprovação de projetos para novas UBS em 18 municípios de MS

Nesta sexta-feira (10), o deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, confirmou a aprovação de projetos de construção de novas unidades básicas de saúde (UBS) para 18 municípios do estado.



De acordo com Vander, esses projetos haviam sido selecionados pelo Novo PAC do Governo Federal, cuja relação de obras e ações foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de março deste ano.



"Desde então, tiveram um prazo para apresentar os projetos técnicos de construção das UBS. Após gestões do nosso mandato junto ao Ministério da Saúde, foram autorizados R$ 50,2 milhões para as obras", explica o parlamentar.



Já estão aptos a receber os recursos os seguintes municípios:



Amambai - R$ 1.881.388,00

Aparecida Do Taboado - R$ 1.881.388,00

Caarapó - R$ 2.276.907,00

Campo Grande - R$ 4.945.820,00

Chapadão Do Sul - R$ 2.584.792,00

Costa Rica - R$ 4.945.820,00

Coxim - R$ 1.881.388,00

Dourados - R$ 4.945.820,00

Iguatemi - R$ 1.881.388,00

Ivinhema - R$ 1.881.388,00

Paranhos - R$ 1.881.388,00

Ponta Porã - R$ 1.881.388,00

Ribas do Rio Pardo - R$ 1.881.388,00

São Gabriel do Oeste - R$ 1.881.388,00

Selvíria - R$ 1.881.388,00

Sidrolândia - R$ 4.945.820,00

Tacuru - R$ 1.881.388,00

Três Lagoas - R$ 4.945.820,00