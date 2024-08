Vander confirma R$ 5 milhões para 10 centros de cultura indígena em MS

Na manhã desta terça-feira (13), o deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, esteve em Foz do Iguaçu (PR) para uma audiência com Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.

Na ocasião, atendendo a uma solicitação de Vander, Enio confirmou que a empresa binacional vai aplicar cerca de R$ 5 milhões, por meio de seus programas sociais, na construção de centros de cultura indígena em 10 municípios:



- Amambai (Aldeia Amambai)

- Aral Moreira (Aldeia Guassuty)

- Caarapó (Aldeia Tey Kuê)

- Coronel Sapucaia (Aldeia Taquaperi)

- Eldorado (Aldeia Cerrito)

- Itaporã (Aldeia Jaguapiru/Bororó)

- Japorã (Aldeia Porto Lindo)

- Laguna Carapã (Aldeia Guaimbé)

- Paranhos (Aldeias Pirajuí e Paraguassu)

- Tacuru (Aldeia Sassoró)

"Esses recursos são fruto de uma articulação do nosso mandato com a Itaipu Binacional, o Ministério dos Povos Indígenas e o Governo do Estado e vão ser geridos e executados pela Secretaria de Estado da Cidadania, que elaborou os projetos. A construção desses espaços é uma luta antiga nossa e dessas comunidades, fundamental no sentido de proteger e defender a cultura, os costumes e a fé dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul", explica o deputado.

De acordo com a secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza da Silva, o projeto de construção de 10 centros de cultura indígena na região do Cone Sul representa uma iniciativa vital para a preservação e promoção da diversidade cultural dos povos indígenas da região.

"Este projeto visa atender diretamente 35% da população indígena do estado, garantindo a preservação das tradições ancestrais e promovendo o desenvolvimento socioeconômico sustentável das comunidades", destaca Viviane.

Além de ajudar a preservar a cultura e as tradições dos povos indígenas, incluindo línguas, cerimônias religiosas, práticas espirituais e arte, os centros terão o objetivo de favorecer a geração de renda para essas comunidades através da comercialização de artesanato e do turismo experiencial.

O projeto de construção dos centros de cultura indígena contará com um investimento total de R$ 5.810.000,00, sendo R$ 4.980.000,00 provenientes da Itaipu Binacional, por meio da articulação do deputado Vander, e R$ 830.000,00 de recursos próprios do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.