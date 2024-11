Vander conquista mais R$ 2 milhões para poços emergenciais nas aldeias em Dourados

O deputado federal Vander Loubet (PT) anunciou, nesta terça-feira (27), a conquista de mais R$ 2 milhões junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), que se somarão a outros R$ 2 milhões já destinados pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), para a construção de poços emergenciais nas aldeias indígenas de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A medida visa amenizar a grave crise de abastecimento de água potável que afeta as comunidades locais, especialmente em tempos de escassez hídrica, e resultou em manifestações e violências do Choque contra os indígenas, como mostramos aqui.

A falta de água nas aldeias de Dourados é um problema histórico, mas que tem se agravado nos últimos meses, afetando diretamente a saúde e o bem-estar das populações indígenas.

Vander contou que se reuniu com autoridades federais e locais, incluindo o Secretário Nacional da Saúde Indígena, Weber, para buscar soluções imediatas e de longo prazo.

R$ 4 MILHÕES PARA SOLUÇÃO EMERGENCIAL

Durante o encontro, o deputado revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou uma ação emergencial de R$ 2 milhões do MPI para o financiamento de poços em áreas estratégicas. "O presidente Lula tem um compromisso com a saúde e o bem-estar das populações indígenas, e essa ação emergencial é uma das primeiras respostas concretas para resolver a falta de água nas aldeias de Dourados", destacou Loubet.

Além disso, o deputado também obteve da SESAI o compromisso de destinar mais R$ 2 milhões para viabilizar a perfuração de novos poços e garantir o abastecimento imediato de água nas comunidades. O montante total de R$ 4 milhões será utilizado para implementar um sistema de abastecimento de água de urgência nas aldeias, até que se encontre uma solução definitiva.

AÇÕES FUTURAS

O deputado federal ressaltou que, além da questão emergencial, o governo federal, por meio do MPI, também está trabalhando para desenvolver um projeto de longo prazo que inclua a instalação de um sistema de saneamento básico completo para a região. "Nós vamos trabalhar de forma integrada, com a colaboração do governo estadual e das prefeituras, para garantir que a falta d'água não seja mais um problema para os povos indígenas de Dourados", afirmou Loubet.

Na mesma reunião, o Secretário Nacional da Saúde Indígena, Weber, anunciou que uma equipe técnica será enviada à região já na próxima semana para avaliar o terreno e dar início ao processo de implantação dos poços e do sistema de abastecimento. O projeto de longo prazo inclui, ainda, a construção de Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) em Dourados, para melhorar o atendimento à saúde da população local.

Em vídeo na rede social, Vander aproveitou a ocasião para reclamar que há anos a falta de água persista nas aldeias Jaguapiru e Bororó, onde moram 20 mil pessoas. "É inaceitável que, em pleno século XXI, ainda tenhamos irmãos e irmãs sem acesso a água potável. Estamos aqui para mudar essa realidade e garantir que todos tenham dignidade", afirmou Loubet, destacando a importância do trabalho conjunto entre as esferas federal, estadual e municipal.

O deputado também fez questão de expressar sua solidariedade aos povos indígenas que enfrentaram confrontos com a polícia do estado nos últimos dias. "Estamos atentos a todas as questões que envolvem a saúde e os direitos dos povos indígenas e, como representantes da população, estamos aqui para garantir que eles sejam respeitados".

Com a destinação dos recursos emergenciais, a expectativa é que os poços sejam perfurados nos próximos meses, com o objetivo de resolver, de imediato, a crise hídrica nas aldeias.