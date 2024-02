Veja os blocos que saem no Rio nesta segunda-feira

Na segunda-feira de Carnaval, multidões de foliões são esperados nos blocos que desfilam no centro e em bairros das zonas Sul, Norte e Oeste da cidade. A previsão da Riotur é que até 5 milhões de pessoas aproveitem o carnaval de 2024 na capital fluminense.

Entre os destaques de hoje (12), estão o Sargento Pimenta, que desfila a partir das 8h, na Glória, e o bloco infantil Largo Do Machadinho, Mas Não Largo Do Suquinho, marcado para as 9h, no Catete.

Confira a lista de blocos oficiais do carnaval de rua do Rio de Janeiro nesta segunda:

Bloco Corre Atrás 7h (Leblon)

Bloco Do Sargento Pimenta 8h (Glória)

Bloco Exagerado 8h (Centro)

Bloco Traz A Caçamba 8h (Centro)

Que Pena Amor 8h (Centro)

Vem Cá Minha Flor 8h (Centro)

Virtual 8h (Leme)

Banda Polvo Da Ilha 9h (Ribeira)

Bloco Infanto Juvenil Largo Do Machadinho, Mas Não Largo Do Suquinho 9h (Catete)

Bloco Da Insanarj 10h (Centro)

Carvalho Em Pé 10h (Botafogo)

Dinossauros Nacionais 10h (Centro)

Banda Clube Nobre Do Bairro Peixoto 11h (Copacabana)

Banda Inimigos Da Bebida 11h (Cocotá)

Bloco Seca Copo 12h (Pitangueiras)

Universibloco 12h (São Cristóvão)

Grbc Boêmios Da Madrugada 13h (Tijuca)

Vem Delícia 13h (Centro)

Acabou Amor 14h (Tauá)

Bloco Carnavalesco Tudo Bom 14h (Bangu)

Bloco Das Divas 14h (Recreio Dos Bandeirantes)

Bloco Peru Sadio 14h (Leme)

Comuna Que Pariu! 14h (Centro)

Banda Do Riviera 15h (Barra Da Tijuca)

B.C. Ciganas Feiticeiras De Olaria 15h (Olaria)

Bloco Carnavalesco Vermelho E Preto E Coirmãos 15h (Padre Miguel)

Bloco Papo De Cachaça 15h (Méier)

Grcbc Engata No Centro 15h (Centro)

Associação Carnavalesca Infiéis 16h (Centro)

Banda Cabeça De Chave Da Rua Duvivier 16h (Copacabana)

Banda Da Inválidos 16h (Centro)

Bloco Balanço Do Jamelão 16h (Grajaú)

Bloco Balanço Do Pinto 16h (Tijuca)

Bloco Da Treta 16h (Centro)

Bloco Flor De Lis 16h (Centro)

Bloco Regos Barros 16h (Santo Cristo)

Estica Do Flamengo 16h (Flamengo)

U Amo Cerveja 16h (Centro)

G.R.B.C. Aconteceu 16h (Santa Teresa)

Bloco Da Colonia 17h (Ilha De Paquetá)

Tigre Do Coqueiro 17h (Pedra De Guaratiba)

Fonte: EBC GERAL