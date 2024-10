Vereador douradense faz articulações na Capital para o futuro mandato

O vereador Franklin Schmalz, eleito para o mandato de 2025-2028, esteve em Campo Grande na última semana para uma série de encontros com colegas do Partido dos Trabalhadores e autoridades de cargos estratégicos.

Durante sua visita à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Franklin se reuniu com os deputados Zeca do PT, Pedro Kemp e Gleice Jane. As conversas abordaram iniciativas para fortalecer os mandatos do PT no estado, promover boas práticas legislativas e explorar possibilidades de projetos conjuntos em benefício de Dourados (MS), onde Franklin foi eleito.

Na sessão de quinta-feira passada (18.out.24), a deputada Gleice Jane apresentou uma moção de apoio ao vereador, em resposta aos ataques homofóbicos que ele enfrentou após o resultado das eleições. “O vereador eleito, Franklin, é um menino jovem que com certeza fará a diferença na Câmara Municipal pela sua capacidade intelectual e história de mobilização na defesa da educação e das lutas sociais”, afirmou a deputada.

Franklin também se encontrou com representantes do governo federal em Mato Grosso do Sul, incluindo a superintendente do Patrimônio da União, Rosalina Dantas; o superintendente do INCRA, Paulo Roberto da Silva; e a superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Marina Nunes. Nessas reuniões, foram discutidas ações do governo Lula que têm impacto direto para Dourados e a região, como o fortalecimento da agricultura familiar e o apoio às populações indígenas. O vereador colocou seu mandato à disposição como uma ponte entre os órgãos federais, o legislativo municipal e o executivo local, buscando ampliar programas que beneficiem a população douradense.

Da esquerda para a direita: Adilson Nascimento Dos Santos, Rosalina Dantas, Marina Nunes,

Franklin Schmalz e Paulo Roberto da Silva.

No campo da cultura, Franklin se reuniu com Caroline Garcia, coordenadora do Escritório do Ministério da Cultura em Mato Grosso do Sul, solicitando apoio para atender reivindicações culturais de Dourados, incluindo a reforma do Teatro Municipal. Além disso, dialogou com João Santos, superintendente do IPHAN/MS, para discutir iniciativas voltadas à preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Em outro encontro, com Fernanda Teixeira, coordenadora do Comitê de Cultura de MS, Franklin discutiu formas de apoiar a mobilização cultural local por meio de redes de agentes e instituições culturais.

Da esquerda para a direita: Caroline Garcia, João Henrique dos Santos e Fernanda Teixeira.

Com foco nas políticas públicas para as mulheres, o vereador visitou Manuela Nicodemos Bailosa, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo do Estado. Juntos, discutiram estratégias de combate à desigualdade de gênero, ao feminicídio e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Franklin também esteve no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente em Situação de Violência (CEAMCA), onde foi recebido pela coordenadora Cristiane Duarte, que apresentou os serviços oferecidos pelo centro. O vereador se comprometeu a dialogar com a Secretaria Estadual de Cidadania e com os órgãos municipais responsáveis para buscar a ampliação desses serviços em Dourados.