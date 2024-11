Zeca aciona Bancada Federal para resolver problema de abastecimento de água em aldeias de Dourados

O deputado estadual Zeca do PT acionou a Bancada Federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional solicitando a viabilização de recursos para implantação de sistema de abastecimento de água nas aldeias Bororó e Jaguapiru, em Dourados. O pedido é endossado pelos parlamentares Gleice Jane e Pedro Kemp (PT), e Lia Nogueira (PSDB).

O abastecimento precário de água nas aldeias da região de Dourados resultou em protesto das comunidades indígenas na MS-156 e confronto com a Polícia Militar, que nesta quarta-feira (27) dispersou a mobilização em ação que deixou vários feridos.

Na intenção de sanar esse problema que há décadas se estende na região, Zeca acionou a Bancada Federal do Estado em Brasília (DF) para viabilizar a destinação de recursos que resolvam essa demanda. "É preciso se chegar a uma resolução definitiva a esse problema de falta de água nas comunidades indígenas de Dourados. É um verdadeiro drama que se vive naquela região", enfatiza Zeca do PT.

Em sua indicação, Zeca reivindica a liberação de R$ 53 milhões em emendas da Bancada Federal para implantação de um sistema de distribuição de água eficaz nas aldeias Bororó e Jaguapiru. O pedido foi encaminhado ao coordenador da bancada, deputado federal Vander Loubet (PT), e à senadora Soraya Tronicke, que assume a coordenadoria a partir de 2025.

PROVIDÊNCIAS

Após o confronto entre comunidade indígena e PM que deixou vários feridos, Zeca do PT acionou a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), o Ministério Público Federal e a Polícia Federal questionando a atuação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

"Queremos saber dessas instituições fiscalizadoras se a Polícia Militar do Estado tinha autorização, como manda a Constituição, para adentrar nas aldeias, que estão em um território pertencente à União, para agredir e atirar nos manifestantes da comunidade indígena que protestavam na MS-156 para terem garantido o direito a um bem essencial que é a água", pontuou Zeca.