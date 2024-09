Zeca denuncia prefeito que convocou beneficiários de programa social para ato eleitoral

O deputado estadual Zeca do PT acionou os Ministérios Públicos Estadual e Federal cobrando investigações sobre a utilização de programa social voltado a famílias em situação de vulnerabilidade para benefício eleitoral do candidato a prefeito no Município de Porto Murtinho (MS), Nelson Cintra Ribeiro.

A denúncia protocolada pelo parlamentar cita matéria jornalística relatando que servidora do programa "Mais Social" convocou beneficiários, em horário de expediente, para participarem de ato político em apoio à reeleição do atual prefeito de Porto Murtinho.

De acordo com Zeca do PT, o princípio da impessoalidade é um dos principais pilares da administração pública, devendo os agentes públicos agirem guiados pelo interesse público, sendo proibida a utilização de serviços e benefícios socioassistenciais para interesses particulares.

"É urgente que os Ministérios Públicos Estadual e Federal realizem as apurações necessárias para que os responsáveis por este explícito abuso de poder recebam as devidas penalidades", destacou Zeca do PT.

A coligação União, liberdade e progresso, composta pelo PSB e Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV), que disputa o Executivo de Porto Murtinho, também entrou com representação contra o candidato à reeleição Nelson Cintra.