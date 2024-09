Servidora de Porto Murtinho pede apoio político no grupo do Mais Social

Cristina Velasques enviou um card de campanha do prefeito Nelson Cintra (PSDB) no grupo do programa Mais Social na manhã da 6ª.feira (20.set.24).

O Mais Social é um auxílio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional.

No card animado em vídeo, aparece como proponente da reunião o presidente da sigla tucana em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

Na mensagem, Cristina diz que ‘vai ser muito importante ouvir o ex-governador”. Eis:

A liderança tucana esteve na cidade em 20 de setembro fazendo campanha à reeleição do atual prefeito, Nelson Cintra e sua vice Andreara Drebes Nantes Castro, esposa do vereador Rudimar Rodrigues Castro, mais conhecido com 'Gordinho da Pax', ligado a 'Pax São Francisco', empresa que inclusive tem contrato de R$ 129.901,81 para fornecer caixões à prefeitura de Porto Murtinho e região, como mostramos aqui.

Azambuja tem 40 candidatos a vereador em Porto Murtinho. No entanto, a chegada do político à cidade foi marcada por uma carreata com apenas 38 carros, um número inferior ao de candidatos. Outro aspecto curioso é que a reunião tucana em Porto Murtinho contou com mais candidatos do que eleitores.

Mesmo com o uso do programa, pouquíssimas pessoas compareceram ao momento em que Azambuja fez pedidos de votos à Cintra. Foto: Redes

Recentemente mostramos aqui, que agentes da Polícia Federal (PF) fizeram uma devassa no prédio do Mais Social em Nioaque (MS), sob a suspeita de que o programa estava sendo utilizado pelo candidato da ocasião para obter benefícios eleitorais.

Na ocasião da devassa da PF, o MS Notícias buscou posicionamento do governo do Estado, responsável pelo Mais Social, que informou "que tão logo seja concluído o processo de apuração, tomará as devidas providências no estrito cumprimento da lei", numa nota assinada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

Solicitamos um novo posicionamento à Sead sobre essa nova situação envolvendo o Mais Social, mas, até a publicação desta matéria, nenhuma resposta nos foi enviada.