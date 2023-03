Zeca do PT Ã© internado com dores no peito, passa por cirurgia e vai para UTI

O deputado estadual Zeca do PT, que havia sido internado no Hospital da Cassems na noite da 2ª.feira (13.mar.23), foi submetido a angioplastia coronariana, com implante de 02 stents farmacológicos na artéria coronária direita. Os procedimentos foram bem-sucedidos.



Tendo Ricardo Ayache como cardiologista e Diego Silveira da Costa como cardiologista e hemodinamicista, o deputado está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico estável no momento.



Os familiares disseram que Zeca se sentiu mal durante os últimos dias com dores no peito, que já vem lhe afligindo há algum tempo. Na unidade de saúde, foi constatada a obstrução das artérias do coração.



Diante disso o petista foi submetido a um cateterismo. A artéria esquerda foi desobstruída e a direita recebeu dois stents.



"Caso a recuperação siga exitosa como está no momento, o deputado deve ser transferido para um apartamento, onde concluirá com sua recuperação. Ele segue aos cuidados da equipe médica da Cassems e acompanhado pela esposa, Gilda Maria dos Santos", explicou a assessoria em nota.

O deputado compartilhou um vídeo em suas rede dizendo estar "pronto para outra". Eis o vídeo: