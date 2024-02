Zeca do PT propõe abertura de vagas para o curso de Direito a assentados

O deputado estadual Zeca do PT solicitou nesta 4ª.feira (28.fev.24) a abertura de vagas no curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) exclusivos à assentados da Reforma Agrária de Sidrolândia e região.

O petista entregou a indicação assinada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, em audiência nesta 4ª.

Zeca disse acionou o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, e o superintendente regional do Incra, Paulo Roberto da Silva, solicitando a realização de projeto técnico através do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) que destine 40 vagas no curso de Direito da universidade, no campus de Sidrolândia, que é o município com maior número de assentamentos no Estado.

"A destinação de vagas para o curso de Direito da UEMS trará enorme benefício às famílias dos assentamentos de Sidrolândia, pois é imprescindível a oferta de educação técnica e crítica às pessoas que vivem a realidade das condições da vida no campo, para que possam ser protagonistas da busca pelas transformações que ainda necessitam e promovam a Reforma Agrária", justificou Zeca do PT.