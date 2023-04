Zeca do PT solicita estufas agrícolas para assentamento em Jardim

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação em sessão ordinária realizada nesta 4ª.feira (19.abr.23) solicitando ao Governo do Estado a disponibilização de estufas agrícolas para produtores do assentamento Recanto do Rio Miranda, situado no município de Jardim.

O parlamentar justifica que foi acionado por agricultores familiares do assentamento Recanto do Rio Miranda para apresentar a reivindicação da comunidade na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. "A disponibilização das estufas agrícolas trará o incentivo necessário aos produtores da região, contribuindo com a qualificação de sua produção, bem como, com a segurança alimentar e a geração de renda daquelas famílias, que possuem grande importância na cadeia alimentar e movimentam a economia de Jardim e municípios da região", esclarece Zeca do PT.

A solicitação do deputado estadual Zeca do PT é encaminhada ao governador Eduardo Riedel e ao diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Washington Willeman de Souza.