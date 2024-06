Zeca reforça compromisso com o Governo para promover ações em prol da Agricultura Familiar

Em agenda com o governador Eduardo Riedel nesta terça-feira (11), o deputado estadual Zeca do PT apresentou diversas demandas e reforçou compromisso com o Governo do Estado para promover ações que fortaleçam e impulsionem o trabalho dos agricultores familiares de Mato Grosso do Sul.

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Agrário na Assembleia Legislativa, Zeca cataloga constantemente os pedidos dos pequenos produtores do Estado e apresentou ao governador Eduardo Riedel as reivindicações que recebeu nos últimos meses.

"São pedidos de perfuração de poços, disponibilização de cursos técnicos e investimentos em tecnologias para impulsionar a Agricultura Familiar de nosso Estado. Acredito na sensibilidade do governador Eduardo Riedel e saímos contentes com essa parceria que se converterá em ações que vão avançar o trabalho no campo, nos assentamentos e nas aldeias", sintetizou Zeca do PT.

O parlamentar solicitou apoio do Executivo Estadual no projeto de residência agrária, que oferecerá extensão tecnológica por parte da Fundect para atender as famílias produtoras, e também cobrou investimentos na Agraer (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

"Discutimos a necessidade do repasse urgente de recursos que a bancada federal disponibilizou para a Agraer, na ordem de R$ 29 milhões, que teria contrapartida de igual valor do Executivo Estadual para o Incra, que por sua vez realizará investimentos no programa de abastecimento de água e implantação de energia solar nos assentamentos de Mato Grosso do Sul. Também reiteramos nosso pedido de melhorar a estrutura da Agraer no sentido de reforçar o quadro de servidores que atuam na Agência para melhorar a assistência oferecida aos nossos pequenos produtores", finalizou Zeca.

Zeca participou da audiência com o governador Eduardo Riedel acompanhado de representantes do Incra, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e Funai.