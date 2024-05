Zeca reforça necessidade de fortalecer estrutura de coordenadorias da Funai em MS

A bancada do PT na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, composta pelos deputados Zeca do PT, Gleice Jane e Pedro Kemp, intermediou audiência nesta quinta-feira (23) entre o governador em exercício, José Carlos Barbosinha, e a presidente da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Joenia Wapichana, onde foram apresentadas diversas demandas dos povos originários. O Estado conta com uma população de mais de 120 mil indígenas.

Zeca do PT, que preside a Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas na Casa de Leis, apresentou ao governador e à presidente da Funai o diagnóstico das três coordenações da Fundação em Mato Grosso do Sul.

"Tenho visitado as coordenadorias da Funai e o que percebemos é que os servidores têm se desdobrado para realizar suas atividades com o que há a disposição. O orçamento dessas unidades vêm caindo ano após ano e precisamos agir para garantir melhores condições de trabalho", pontuou Zeca.

O parlamentar assumiu tratativas com a bancada federal para destinar recursos às coordenações regionais através de emendas. "Em conversa com os deputados Vander Loubet, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, conseguimos o compromisso de destinar emendas parlamentares ao orçamento das coordenações regionais de Campo Grande, Ponta Porã e Dourados. Ainda tenho audiências marcadas com os deputados Beto Pereira e Camila Jara para garantir mais recursos que melhorem a estrutura de trabalho dos servidores da Funai em Mato Grosso do Sul", enfatizou Zeca do PT.

O governador em exercício Barbosinha destacou que a agenda foi uma oportunidade de "falar sobre políticas públicas para os povos originários de MS e ouvir as demandas, para contribuir aos esforços do Governo Federal no atendimento às necessidades da nossa gente".

Joenia Wapichana pontuou que o encontro com o Governo do Estado e a bancada do PT possibilitou à Funai "apresentar informações sobre as atribuições da Fundação, acolher reivindicações dos povos indígenas e discutir as ações que o governo de Mato Grosso do Sul está implementando em benefício das aldeias".